Τζίπ έγινε παρανάλωμα του πυρός το μεσημέρι στην οδό Κενταύρων – κανένας τραυματισμός

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης σε κεντρικό σημείο της Λάρισα, έπειτα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε τζίπ.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τη 1.30 μ.μ., όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ξέσπασαν φλόγες σε αυτοκίνητο που βρισκόταν επί της οδού Κενταύρων, κοντά σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τρία υδροφόρα οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο. Ωστόσο, το αυτοκίνητο υπέστη ολοκληρωτική καταστροφή.

Παράλληλα, αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν στην περιοχή, προχωρώντας σε ρυθμίσεις της κυκλοφορίας και απομακρύνοντας πολίτες για προληπτικούς λόγους.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, ενώ τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

