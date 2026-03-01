Τηλεδιοίκηση μέχρι το καλοκαίρι στο σύνολο της γραμμής Αθήνα – Λάρισα – Θεσσαλονίκη

«Τα τρένα είναι πιο ασφαλή σήμερα από ότι ήταν την εποχή των Τεμπών και πολύ πιο ασφαλή από την εποχή που παρέλαβε αυτή η κυβέρνηση το 2019», τόνισε το πρωί της Κυριακής στο MEGA ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, ανέφερε επιπλέον ότι αν ο πήχης είναι η τηλεδιοίκηση, γιατί αυτό βάζουν οι γονείς, οι συγγενείς και η κοινωνία, «το 2019 ήμασταν κάτω από 1% σε αυτόν τον πήχη, καθώς υπήρχαν μόνο 5 χιλιόμετρα στον άξονα ενεργής τηλεδιοίκησης, σήμερα είμαστε στο 80% και το καλοκαίρι του 2026, σε ένα εξάμηνο θα είμαστε στο 100%, στη γραμμή Αθήνα – Λάρισα – Θεσσαλονίκη», σημειώνοντας ότι θα έχουμε «100% τηλεδιοίκηση, 100% σηματοδότηση και 100% στο σύστημα αυτόματης πέδησης τρένων, το οποίο δεν υπήρχε στην 717».

Ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι «είναι μια πρόσθετη δικλείδα. Όπως επίσης, πρόσθετη δικλείδα, σε περίπτωση που έχουμε βλάβες ή δολιοφθορές ή ανθρώπινα λάθη στα συστήματα τηλεδιοίκησης είναι το railway.gov.gr, το οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του αυτή την εβδομάδα. Για πρώτη φορά βλέπουμε τα τρένα σε πραγματικό χρόνο, στην πραγματική τους θέση με ακρίβεια λίγων εκατοστών», υπογράμμισε.

Και εξήγησε ότι «δεν είναι GPS, είναι ένα σύστημα ακριβείας λίγων εκατοστών για να ξεχωρίζεις αν ένα τρένο είναι στη γραμμή ανόδου ή στη γραμμή καθόδου», επισημαίνοντας ότι «αυτό το σύστημα μέχρι τέλος Μαρτίου θα έχει το σύνολο των αμαξοστοιχιών επιβατικών και εμπορευματικών και προαστιακών που κινούνται στον κεντρικό σιδηροδρομικό άξονα και μέχρι τέλος Απριλίου θα έχει όλα τα τρένα, σε όλη την Ελλάδα, ανεξαρτήτως και του άξονα».

