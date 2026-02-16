Την ερχόμενη εβδομάδα σε λειτουργία η εξωτερική πισίνα στη Νέα Πολιτεία

Στη διάθεση κοινού και συλλόγων/φορέων θα είναι από αύριο, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, η μικρή (εσωτερική) πισίνα στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου Λαρισαίων, οι εργασίες για την αποκατάσταση της τεχνικής βλάβης, που αφορούσε σε σωληνώσεις τροφοδοσίας νερού στην εξωτερική (μεγάλη) πισίνα συνεχίζονται και αναμένεται να ολοκληρωθούν την ερχόμενη εβδομάδα, με την εγκατάσταση να παραδίδεται προς χρήση στο κοινό την επόμενη Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2026.