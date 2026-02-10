Την κοινότητα Ευαγγελισμού επισκέφθηκε ο δήμαρχος Ελασσόνας

Στην κοινότητα Ευαγγελισμού βρέθηκε προ ημερών ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, στο πλαίσιο της συνεχούς επικοινωνίας με τις τοπικές κοινότητες του Δήμου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε φιλικό χώρο εστίασης, με τη συμμετοχή του προέδρου του τοπικού συμβουλίου, δημοτικών και τοπικών συμβούλων και πολιτών της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια του εποικοδομητικού διαλόγου, ο Δήμαρχος παρουσίασε τις προτεραιότητες της δημοτικής αρχής για τις τοπικές κοινότητες, ενώ οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να θέσουν τα ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν θέματα όπως η αγροτική οδοποιία, η άρδευση, οι σχολικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, καθώς και άλλα ζητήματα καθημερινότητας που αφορούν τους κατοίκους της περιοχής.

Η δημοτική αρχή επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της για ανοιχτό διάλογο με όλες τις κοινότητες του Δήμου και την επίλυση των προβλημάτων που τις απασχολούν.