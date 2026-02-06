Την Κυριακή η κοπή πίτας της Ευαγγελίας Λιακούλη παρουσία Σκανδαλίδη

Την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026, στις 18:00, στη Δημοτική Πινακοθήκη – Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα στη Λάρισα, θα πραγματοποιηθεί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο πλαίσιο ανοιχτής πολιτικής και κοινωνικής εκδήλωσης, την οποία διοργανώνει το πολιτικό γραφείο της Τομεάρχη Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής και Βουλευτή Λάρισας, Ευαγγελίας Λιακούλη.

Η εκδήλωση δημιουργεί μια ευκαιρία συνάντησης και ενημέρωσης με τους πολίτες της Λάρισας και της ευρύτερης περιοχής, με αντικείμενο τις έντονες πολιτικές, κοινωνικές και θεσμικές εξελίξεις, καθώς και τις προκλήσεις της νέας χρονιάς. Στόχος της συνάντησης είναι η ανταλλαγή απόψεων και ο ουσιαστικός διάλογος γύρω από ζητήματα που αφορούν την κοινωνία, τη δημοκρατία και τη λειτουργία των θεσμών.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσει ο Κώστας Σκανδαλίδης, ιστορικό στέλεχος της δημοκρατικής παράταξης, του οποίου η παρουσία υπογραμμίζει τη διαχρονική συμβολή και τη σταθερή παρουσία του ίδιου αλλά και της Λαρισαίας Βουλευτή στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, ενώ ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η διοργανώτρια αναφέρει στην πρόσκλησή της ότι το ιδρυτικό στέλεχος της παράταξης, «θα χαιρετίσει και θα …υπενθυμίσει».

Η Ευαγγελία Λιακούλη, παραμένοντας πιστή στη διαρκή της επιλογή για ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία, προσδίδει στην εκδήλωση και έντονο κοινωνικό χαρακτήρα, επιβεβαιώνοντας τη συνεχή της επαφή με τους θεσμικούς φορείς και τους πολίτες της περιοχής, χωρίς ποτέ να ξεχνά την σχέση της με το χώρο του πολιτισμού, της Τέχνης και του Εθελοντισμού.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης θα ακολουθήσει μικρή δεξίωση στο φουαγιέ της Πινακοθήκης.

Η πρόσκληση της βουλευτή είναι ανοιχτή και η παρουσία όλων επισημαίνει ότι θα αποτελέσει τιμή για την ίδια και ουσιαστική συμβολή σε μια ανοιχτή πολιτική και κοινωνική συνάντηση με επίκεντρο τον διάλογο και τη συμμετοχή