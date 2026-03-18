Την Κυριακή 26 Απριλίου ο 4ος αγώνας δρόμου Run For Autism Larissa

Η Λάρισα ετοιμάζεται να ζήσει τέσσερις ημέρες γεμάτες δράση, ενημέρωση, αλληλεγγύη και συμμετοχή. Από 23 έως 26 Απριλίου, η Κεντρική Πλατεία Λάρισας μετατρέπεται σε έναν ζωντανό χώρο συνάντησης πολιτών, επιστημόνων, συλλόγων και εθελοντών μέσα από το πολυθεματικό φεστιβάλ «Μαζί μια Αγκαλιά», που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Λάρισας.

Μια μεγάλη πρωτοβουλία για την υγεία, την πρόληψη, την ενημέρωση και την κοινωνική αλληλεγγύη, που ενώνει φορείς της πόλης και ανοίγει έναν διάλογο με την κοινωνία για σημαντικά ζητήματα υγείας και κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Στο πλαίσιο αυτής της μεγάλης διοργάνωσης, ο Σύλλογος Αυτισμού Λάρισας συμμετέχει ενεργά με τον αγώνα δρόμου Run for Autism Larissa, ο οποίος φέτος θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Απριλίου και αποτελεί την καταληκτική εκδήλωση του φεστιβάλ «Μαζί μια Αγκαλιά».

Ο αγώνας δρόμου, που έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα πιο δυναμικά κοινωνικά γεγονότα της πόλης, στέλνει κάθε χρόνο ένα ισχυρό μήνυμα αποδοχής, συμπερίληψης και στήριξης των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού.

Φέτος το μήνυμα γίνεται ακόμη πιο δυνατό.

Γιατί το Run for Autism δεν είναι απλώς ένας αγώνας δρόμου. Είναι μια κοινή διαδρομή της κοινωνίας προς την κατανόηση και τη συμπερίληψη.

Η ένταξή του στο φεστιβάλ «Μαζί μια Αγκαλιά» δίνει μια νέα διάσταση στη διοργάνωση, καθώς συνδέει τον αθλητισμό με την ενημέρωση για την υγεία, την πρόληψη και τη συλλογική δράση.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθούν:

• δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης για την υγεία

• συνεργασίες με συλλόγους ασθενών και επιστημονικούς φορείς

• αιμοδοσία και εγγραφές δοτών μυελού των οστών

• εκπαιδευτικές και αθλητικές δραστηριότητες για παιδιά και νέους

• κοινωνικές παρεμβάσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης

Μέσα σε αυτό το πλούσιο πρόγραμμα, το Run for Autism Larissa έρχεται να ενώσει μικρούς και μεγάλους σε μια διαδρομή που συμβολίζει τη δύναμη της κοινωνικής συμμετοχής.

Γιατί όταν μια πόλη τρέχει μαζί, μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Η Λάρισα καλείται να γίνει για ακόμη μία φορά μια μεγάλη αγκαλιά.

Να γεμίσει τους δρόμους της με ανθρώπους που τρέχουν, περπατούν, συμμετέχουν και στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Κανείς δεν περισσεύει. Όλοι χωράμε σε αυτή τη διαδρομή. Σας περιμένουμε όλους σε αυτή τη μεγάλη γιορτή συμμετοχής, υγείας και συμπερίληψης.

Ο 4ος Αγώνας Δρόμου Run for Autism Larissa τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Λαρισαίων, του ΣΕΓΑΣ Θεσσαλίας και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λάρισας «Μαζί μια Αγκαλιά» με την υποστήριξη των : Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Δήμου Λαρισαίων, Σύλλογος «ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ», Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Ν. Λάρισας, Σύλλογος Βετεράνων Αθλητών Στίβου Ν. Λάρισας, Σύλλογος Δρομέων Φαλάνης, Mamali Trail Run, Pourlia Trail, ΠΕΠΦΑ Ν. Λάρισας, Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Θεσσαλίας, Ποδηλατικό Αθλητικό Σύλλογο Πηνειό.

Οι εγγραφές στον 4ο Αγώνα Δρόμου Run for Autism Larissa συνεχίζονται στο www.autismthessaly.gr