Την Πέμπτη ανάβει το χριστουγεννιάτικο δέντρο στα Φάρσαλα

Με έναν λαμπερό ουρανό και την πόλη να βυθίζεται σιγά-σιγά στη μαγεία των γιορτών, τα Φάρσαλα ετοιμάζονται να ανοίξουν επίσημα την αυλαία των φετινών χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων που τιτλοφορούνται «Κάτω από το φως των αστεριών 2025».

Η εορταστική περίοδος ξεκινά αύριο Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στην πλατεία Δημαρχείου με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου, σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, παιδικές δράσεις και εντυπωσιακές εμφανίσεις. Από τις γλυκές μελωδίες της Φιλαρμονικής έως την εκρηκτική σκηνική παρουσία του Fortissimo Electric String Quartet, η πόλη υπόσχεται μια έναρξη που θα γεμίσει μικρούς και μεγάλους με χαρά, θαλπωρή και γιορτινό ρυθμό.

Το πλούσιο πρόγραμμα που ακολουθεί ξετυλίγει για όλο τον Δεκέμβριο μια ποικιλία εκδηλώσεων, παραδόσεων, μουσικών περιπλανήσεων, δημιουργικών δράσεων για μαθητές και θεματικών γιορτών, μετατρέποντας τα Φάρσαλα σε ένα ζωντανό χριστουγεννιάτικο σκηνικό. Από την αναβίωση αρχαίων εθίμων μέχρι σύγχρονες μουσικές παραστάσεις και δραστηριότητες αποκλειστικά για παιδιά, ο φετινός γιορτινός μήνας φιλοδοξεί να γίνει ο πιο φωτεινός των τελευταίων χρόνων.

Αναλυτικά το αυριανό πρόγραμμα έχει ως εξής:

Πλατεία Δημαρχείου – Ώρα 19:00

ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟΥ «Κάτω από το φως των αστεριών 2025»

Πριν τη φωταγώγηση, νωρίς το απόγευμα θα λάβει χώρα παιδική εκδήλωση του ΚΔΑΠ του Δήμου Φαρσάλων, ενώ η Φιλαρμονική του Δήμου Φαρσάλων θα μας κρατήσει συντροφιά με χριστουγεννιάτικες μελωδίες.

19:30 Άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου από τον Δήμαρχο Φαρσάλων.

19:45 Χριστουγεννιάτικες μελωδίες από τη Φιλαρμονική Φαρσάλων.

Η γιορτή θα συνεχιστεί με τις μοναδικές στο είδος τους Fortissimo Electric String Quartet: η Μαρία Εκλεκτού και η Μαρία Μητριζάκη στο βιολί, η Κέλυ Βασιλειάδου στη βιόλα και η Σύλβια Σουπίλα στο βιολοντσέλο. Το πρώτο γυναικείο ηλεκτρικό κουαρτέτο εγχόρδων στην Ελλάδα, γνωστό για την εντυπωσιακή σκηνική του παρουσία και τον συνδυασμό κλασικής, pop, rock, dance και Middle Eastern μουσικής με ηλεκτρονικούς ήχους. Μία μοναδική εμπειρία γεμάτη ρυθμό, ενέργεια και χριστουγεννιάτικη διάθεση.

Ο Άι-Βασίλης θα περιμένει τα παιδιά έξω από το σπιτάκι του, για να ακούσει τις επιθυμίες τους, να παραλάβει τα γράμματά τους, να φωτογραφηθεί μαζί τους και να μοιράσει «χριστουγεννιάτικα δωράκια». Παρέα θα είναι και ο ξυλοπόδαρος.

Τα πειραχτήρια-ξωτικά θα χαρίσουν στιγμές διασκέδασης και χαράς μέσα από χριστουγεννιάτικες κατασκευές.

Στο πλαίσιο της έναρξης της εορταστικής περιόδου, ο Δήμος θα προσφέρει ζεστό κρασί, ζεστή σοκολάτα και παραδοσιακά γλυκίσματα. Ο Σύλλογος Γονέων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Φαρσάλων θα διαθέτει για ακόμη μία χρονιά χριστουγεννιάτικα γούρια, με μέρος των εσόδων να διατίθενται για τρόφιμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου Φαρσάλων.