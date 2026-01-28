Την Πέμπτη η κηδεία της Σταυρούλας Μπουκοβάλα που έχασε τη ζωή της στη Βιολάντα

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου συγγενείς και φίλοι θα αποχαιρετίσουν την 47χρονη Σταυρούλα Μπουκοβάλα που έχασε τη ζωή της στην έκρηξη και τη φωτιά που έγινε στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα.
Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στις 14:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας
Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Σωτήριος Λιάκος
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Άγγελος, Μαρία, Χάρης
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ Χαρίσης και Ελένη Μπουκοβάλα
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο Προάστιο Καρδίτσας, την Πέμπτη 29 – 1 – 2026 και ώρα 1.30μ.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού καθώς επίσης και στην έξοδο του κοιμητηρίου μετά την ταφή.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».