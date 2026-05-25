Την Πέμπτη η παράκληση υπέρ των υποψηφίων στον Άγιο Αχίλλιο

Την Πέμπτη 28 Μαΐου 2026, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Αχιλλίου Λαρίσης, στις 8.00 το βράδυ, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος, θα τελέσει την ακολουθία του Παρακλητικού Κανόνος προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, για τους μαθητές και τις μαθήτριες που διαγωνίζονται στις Πανελλήνιες εξετάσεις.

Η Παράκληση αυτή έχει γραφτεί ειδικά για το σκοπό αυτό και στο τέλος θα διαβαστεί από το Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη η σχετική ευχή υπέρ φωτισμού, ενδυναμώσεως και επιτυχίας όλων των μαθητών.