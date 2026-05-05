Την Πέμπτη στον Πύργο Καραμίχου στα Φάρσαλα η έκθεση φωτογραφίας για την Κωνσταντινούπολη

Μετά την Κωνσταντινούπολη τη Στουτγκάρδη, και το Λονδίνο η έκθεση φωτογραφίας με πολύ σπάνιο υλικό «Η Κωνσταντινούπολη των Jean Pascal Sebah & Polycarpe Joaillier (1890-1900) από την Τρικόγλειο Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ» έρχεται στα Φάρσαλα.

H Κεντρική Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΑΠΘ σε συνεργασία με τον Δήμο Φαρσάλων και υπό την στήριξη του Γαλλικού Ινστιτούτου Λάρισας παρουσιάζουν την έκθεση στο κοινό των Φαρσάλων το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να δει για πρώτη φορά το αρχειακό υλικό των δύο φωτογράφων, που αποτύπωσαν με τον φακό τους εντυπωσιακές, άγνωστες και άκρως γοητευτικές πτυχές της Πόλης της τελευταίας δεκαετίας του 19ου αιώνα

Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν μεθαύριο Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 στις 19.00 στον ατμοσφαιρικό Πύργο Καραμίχου στα Φάρσαλα. Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 7 Μαΐου 2026 έως τις 30 Ιουνίου 2026.

Στην έκθεση παρουσιάζονται 18 φωτογραφίες και ένα βίντεο με 104 φωτογραφίες, προερχόμενες από τη Φωτοθήκη της Τρικογλείου Βιβλιοθήκης, των Jean Pascal Sebah (1872-1947) και Polycarpe Joaillier (1848-1904), οι οποίοι δημιούργησαν το φωτογραφικό εργαστήριο Sebah & Joaillier και ασχολήθηκαν κυρίως με τη φωτογράφιση της Κωνσταντινούπολης και της Αιγύπτου. Οι δύο φωτογράφοι επιδίωκαν να παράγουν εντυπωσιακά φωτογραφικά λευκώματα, τα οποία προορίζονταν να πουληθούν σε επισκέπτες από τη Δύση που γοητεύονταν από το φυσικό περιβάλλον και τα μνημεία του παρελθόντος. Ωστόσο, σε κάποιες από τις φωτογραφίες εμφανίζονται δείγματα της πρόθεσής τους να δημιουργήσουν όχι μόνο ντοκουμέντα, αλλά και έργα τέχνης.

Στο κείμενο των επιμελητών της έκθεσης, Θοδωρή Μάρκογλου, Αντώνη Σαραγιώτη, και Μαρίας Φαρμάκη, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζεται: «Οι εικόνες με τα χαρακτηριστικά της καρτ ποστάλ είναι συγχρόνως και απόπειρες διαχείρισης του φωτός και της σκιάς στη σύνθεση. Είναι ηθογραφικές και εθνογραφικές, αλλά ταυτόχρονα η παρουσία της ανθρώπινης μορφής ‘‘καδράρεται’’ σ’ ένα μελαγχολικό, συμβολικό, ενίοτε σουρεαλιστικό, τοπίο, εικόνες δηλαδή τουριστικές, αλλά με βαθιά εικαστικό χαρακτήρα. Η διττή αυτή φύση καθιστά τις εικόνες αυτές ξεχωριστές ακόμη και σήμερα, όχι μόνο ως ντοκουμέντα της εποχής και ως δείγματα της τεχνολογίας της, αλλά και ως προσπάθειες της φωτογραφίας του 19ου αιώνα να ανυψωθεί στο επίπεδο των καλών τεχνών».

Σημειώνεται ότι το σπάνιο αυτό φωτογραφικό υλικό εκτέθηκε για πρώτη φορά από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 2017 στη Θεσσαλονίκη, στον εκθεσιακό χώρο της Αγιορειτικής Εστίας. Τον Οκτώβριο του 2017 μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και, στη συνέχεια, παρουσιάστηκε (Μάιος-Ιούνιος 2018) στο Ιστορικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης. Τον Νοέμβριο του 2018 παρουσιάστηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας Αγίων Πέτρου και Παύλου στη Στουτγκάρδη (Feuerbach), τον Ιούνιο του 2019 στην Ακαδημία Αθηνών και τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2019 στο Ζιντζιρλί Τζαμί Σερρών, και στο στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας, London, Bayswater, W2 4LQ τον Δεκέμβριο του 2019 εντυπωσιάζοντας το κοινό.