Την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε το ΚΑΠΗ Τυρνάβου

Με μεγάλη συμμετοχή των μελών του, το ΚΑΠΗ της Κοινότητας Τυρνάβου έκοψε σήμερα την πρωτοχρονιάτικη πίτα του σε κεντρικό καφέ της πόλης, μέσα σε κλίμα χαράς, ζεστασιάς και αισιοδοξίας για τη νέα χρονιά.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Τυρνάβου κ. Στέλιος Τσικριτσής, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμού κα Ευγενία Μαμανού, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Τυρνάβου κ. Κώστας Πατσίκας, καθώς και υπάλληλοι του Δήμου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τονίστηκε η ιδιαίτερη σημασία που δίνει ο Δήμος Τυρνάβου στη στήριξη της τρίτης ηλικίας, στη λειτουργία και ενίσχυση των ΚΑΠΗ, αλλά και στη διαρκή επαφή και φροντίδα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Οι παρευρισκόμενοι αντάλλαξαν ευχές για υγεία, δύναμη και δημιουργικότητα τη νέα χρονιά.