Την Τρίτη η συνάντηση του Μητσοτάκη με εκπροσώπους κτηνοτρόφων

Στο Μέγαρο Μαξίμου αναμένεται πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Τρίτης 10/2 η συνάντηση των εκπροσώπων των κτηνοτρόφων με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ανέφερε ότι η συνάντηση με εκπροσώπους κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου θα γίνει αύριο, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου στις 13:00.

Τη σημασία του αυριανού ραντεβού του Πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα, υπογράμμισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στον Alpha Radio και τον Γιώργο Ευγενίδη.

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι θα συζητηθούν διεξοδικά όλα τα κρίσιμα ζητήματα του κλάδου, καθώς στόχος της κυβέρνησης είναι «να δούμε πώς θα στηρίξουμε την κτηνοτροφία της χώρας μέσα από την αναδιοργάνωσή της και έναν σχεδιασμό σε τέτοιο επίπεδο που να είναι βιώσιμη και ανθεκτική για τα επόμενα πολλά χρόνια».

Όπως υπογράμμισε, «η ελληνική κτηνοτροφία είναι ένας πολύ δυναμικός κλάδος» και «τα κτηνοτροφικά προϊόντα μπορούν να φέρουν μεγάλη προστιθέμενη αξία και στους ίδιους τους κτηνοτρόφους και στις εξαγωγές».