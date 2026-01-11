Τη Δευτέρα η κηδεία του 54χρονου Δημήτρη Τσιρώνη

Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από το θάνατο του Δημητρίου Τσιρώνη, σε ηλικία 54 ετών.

Ο Λαρισαίος ελεύθερος επαγγελματίας έφυγε από τη ζωή ενώ διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο της πόλης το βράδυ του Σαββάτου.

Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος στο Αβέρωφ Λάρισας

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δέσποινα Τσιρώνη

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευαγγελία, Καλλιόπη

ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Σπύρος και Μαρία, Ηλίας

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ, ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 11:30 π.μ.

Ο ΚΑΦΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ