Τη Δευτέρα η κηδεία του 54χρονου Δημήτρη Τσιρώνη

Θλίψη επικρατεί στη Λάρισα από το θάνατο του Δημητρίου Τσιρώνη, σε ηλικία 54 ετών.
Ο Λαρισαίος ελεύθερος επαγγελματίας έφυγε από τη ζωή ενώ διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο της πόλης το βράδυ του Σαββάτου.
Η κηδεία του θα τελεστεί τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 12:00 μ. στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος στο Αβέρωφ Λάρισας
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Δέσποινα Τσιρώνη
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευαγγελία, Καλλιόπη
ΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ: Σπύρος και Μαρία, Ηλίας
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ, ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΠΟ ΤΙΣ 11:30 π.μ.
Ο ΚΑΦΕΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΕΞΙΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ