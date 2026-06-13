Τη Δευτέρα στα Φάρσαλα κλιμάκιο του ΕΛΓΑ για την καταγραφή των ζημιών

Ως μία «δύσκολη ημέρα» για τα Φάρσαλα χαρακτήρισε τη χθεσινή ο δήμαρχος της περιοχής κ. Μάκης Εσκίογλου, μετά τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

Σε ανάρτησή του τονίζει πως από την πρώτη στιγμή υπήρξε επικοινωνία με τον ΕΛΓΑ και πως την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται κλιμάκιο στην περιοχή για αυτοψία στις πληγείσες γεωργικές καλλιέργειες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του δημάρχου: «Χθες ήταν μία δύσκολη ημέρα για τον τόπο μας. Τα καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν αρκετά προβλήματα, καταστροφές σε υποδομές, αλλά και ζημιές σε καλλιέργειες.

Οι υπηρεσίες του δήμου βρίσκονται τα τελευταία δύο εικοσιτετράωρα επί ποδός για να επαναφέρουν την κανονικότητα όπου αυτή έχει διαταραχθεί.

Από την πρώτη στιγμή των φαινομένων, υπήρξε επικοινωνία με τον προϊστάμενο του ΕΛΓΑ στη Θεσσαλία κ. Σπύρο Σπυρόπουλο, στον οποίο μεταφέρθηκε ότι στην επαρχία μας τα πλημμυρικά φαινόμενα έπληξαν αρκετά σπαρτά. Λάβαμε τη διαβεβαίωση πως μεθαύριο Δευτέρα διευρυμένο κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα πραγματοποιήσει αυτοψία στις πληγείσες περιοχές μας».