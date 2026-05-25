Τιμάται η μνήμη των 40 εκτελεσθέντων στο «Αντιαεροπορικό» από τον Δήμο Λαρισαίων

Tη μνήμη των 40 πατριωτών που εκτελέστηκαν από τις δυνάμεις κατοχής στις 8 Μαρτίου του 1944, στη θέση «Αντιαεροπορικό», έξω από τη Λάρισα, τιμάει και φέτος ο Δήμος Λαρισαίων, την Τετάρτη 27 Μαΐου 2026.

Ως γνωστόν, οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής προχώρησαν στην εκτέλεση 40 πατριωτών που κρατούνταν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης που βρίσκονταν στην θέση «Αντιαεροπορικό», ως αντίποινα για την ανατίναξη από το τάγμα Μηχανικού Ολύμπου του ΕΛΑΣ, της αμαξοστοιχίας 53 στα Τέμπη, που μετέφερε χίλιους περίπου Γερμανούς, αξιωματικούς των Es- Es, το επιτελείο και τη Διοίκηση μιας ολόκληρης μεραρχίας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Ώρα 10:30 το πρωί

Επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο του μνημείου «ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ» (Ομορφοχώρι Λάρισας)

(Ομορφοχώρι Λάρισας) Ομιλία για το ιστορικό της ημέρας από την κ. Γαρυφαλλιά Καρυστιανού-Γκολφινοπούλου, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων.

Ομιλία από τον κ. Δαμιανό Τσιλφόγλου, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Λάρισας Προσκλητήριο νεκρών Κατάθεση στεφάνων

Τελετή στην προτομή του ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΤΕΡΑ στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως (συνοικία Αγ. Κωνσταντίνου). Κατάθεση στεφάνων

Τελετή στην προτομή ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΤΣΟΥ στην πλατεία Δ. Τσάτσου (συνοικία Νεάπολης). Κατάθεση στεφάνων



Θα αναχωρήσει λεωφορείο του Δήμου από την Κεντρική Πλατεία (Λέσχη Αξιωματικών) στις 10:00 π.μ.