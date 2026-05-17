Τιμήθηκαν οι εκτελεσθέντες από τα στρατεύματα κατοχής στην τοπική κοινότητα Δοξαρά

Μνημόσυνο στη μνήμη των πατριωτών που εκτελέστηκαν από τα ναζιστικά στρατεύματα κατοχής έγινε στο χώρο του μνημείου, στην πλατεία του Δοξαρά του Δήμου Κιλελέρ. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση που έψαλε ο π. Ε. Τσιάμαλος, ο πρόεδρος του χωριού Λάμπρος Παλιοκώστας στην ομιλία για το ιστορικό γεγονός ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:

“…Γυρίζουμε στις 12 Μαΐου 1944, 82 χρόνια πίσω και θυμόμαστε την αντίσταση που πρόβαλαν οι κάτοικοι της περιοχής και τα πλήγματα που δέχτηκε ο γερμανικός στρατός. Τα αντίποινα των Γερμανών είχε την ατυχία να πληρώσει κυρίως το δικό μας χωριό και η γύρω περιοχή, ο Άγιος Γεώργιος, το Λουτρό και το Πολυνέρι, με την ομαδική εκτέλεση 24 αθώων πατριωτών. Τη θυσία αυτών των πατριωτών μνημονεύουμε σήμερα με ανάμικτα συναισθήματα λύπης, θαυμασμού και περηφάνιας.

Τέτοια μνημεία η Ελλάδα έχει πολλά σε διάφορα σημεία γιατί είχε την ατυχία να δοκιμάσει με τον πιο σκληρό τρόπο τη ναζιστική θηριωδία. Σήμερα όμως πολλά πράγματα έχουν αλλάξει…είμαστε και θα συνεχίσουμε να είμαστε ένας λαός δημοκρατικός, ένας λαός που θα υπερασπίζεται το δίκαιο και θα αγωνίζεται για τις πανανθρώπινες αξίες. Σήμερα εδώ από το Δοξαρά , υψώνουμε τη φωνή μας και λέμε: «Αιωνία η μνήμη” σε όλους τους άδικα χαμένους συνανθρώπους μας, συζύγους, γονείς, αδελφούς, συγγενείς. Υψώνουμε τη φωνή μας και λέμε: “Ποτέ πια πόλεμος”. Υψώνουμε τη φωνή μας και λέμε: “Αφήστε τους λαούς να ζήσουν, ειρηνικά, αγαπημένοι και αδελφωμένοι. Αιωνία η μνήμη στους αθάνατους αγωνιστές Έλληνες. Αιωνία η μνήμη στους αθάνατος αγωνιστές του Δοξαρά ».

Στην εκδήλωση κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων, εκ μέρους του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δ. Κουρέτα η αντιπεριφερειάρχης Αν. Κομήτσα , ο δήμαρχος Κιλελέρ Θ. Νασιακόπουλος, όπως και οι πρόεδροι των ΤΚ Δοξαρά Λ. Παλιοκώστας, Αγίου Γεωργίου Γ. Νανούλη, Πολυνερίου Β. Μαγνίσαλης, Λουτρού Θ. Μπελαής, Ραχούλας –Κάστρου Αν. Γόγουλος, εκ μέρους του Πολιτιστικού Συλλόγου Δοξαρά η Ε. Παλαμίδα και εκ μέρους των συγγενών των θυμάτων . Παραβρέθηκαν η αντιδήμαρχος Σ. Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη, οι Πρόεδροι της ΔΕΥΑΚ Αχ. Βαρδακούλης, και Βουναίνων Μ. Χατζηλιάδης, ο πολιτευτής της Ελληνικής Λύσης Αθ. Παλιοβάιος, εκ μέρους της ΠΟΑΕΑ Νίκαιας ο Ι. Χονδρονάσιος και κάτοικοι του Δοξαρά και των γύρω περιοχών.