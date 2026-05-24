Τιμήθηκαν στη Νίκαια όσοι έπεσαν στο Αλβανικό μέτωπο και στην Αντίσταση

Ο Δήμος Κιλελέρ σε συνεργασία με την αντιστασιακήοργάνωση ΠΟΑΕΑ διοργάνωσαν εκδήλωση για τον εορτασμό της Εθνικής Αντίσταση 1941-1944, προς τιμήν των πεσόντων Νικαιωτών στο Αλβανικό Μέτωπο και κατά τη διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης αλλά και προς τιμήν των 16 εκτελεσθέντων πατριωτών από τα φασιστικά στρατεύματα κατοχής την άνοιξη του 1943 (κατοίκων Ζαγοράς, Πουρναρίου και Φαρκαδόνας).

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο μνημείο στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στη Νίκαια.

Στην κεντρική ομιλία οι μαθητές του Λυκείου Νίκαιας Ν. Αναστασοπούλου, Ολ. Κουτσιαφτούλη και Ν. Μπαντράς ανέφεραν τα παρακάτω: «Σας καλωσορίζουμε στην Τοπική Κοινότητα Νίκαιας, την έδρα του Δήμου Κιλελέρ. Σας υποδεχόμαστε σε μια ιστορική Κοινότητα όπου κατά καιρούς έδρασαν μεγάλοι πατριώτες, μεγάλων ιστορικών γεγονότων.

Αναφορικά με τη σημερινή εκδήλωση, η Δημοτική Κοινότητα Νίκαιας οργανώνει κάθε χρόνο, σε συνεργασία με την αντιστασιακή οργάνωση ΠΟΑΕΑ, αυτήν την εκδήλωση προς τιμήν των πεσόντων Νικαιωτών στο Αλβανικό μέτωπο, αλλά και κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, καθώς και προς τιμήν των 16 εκτελεσθέντων πατριωτών – κατοίκων Ζαγοράς, Πουρναρίου και Φαρκαδόνας – από τα φασιστικά στρατεύματα κατοχής την άνοιξη του 1943.

Συμπληρώνονται φέτος ογδόντα τρία χρόνια από την ημέρα που οι φασιστικές δυνάμεις κατοχής, εκτέλεσαν εν ψυχρώ 16 παλληκάρια λίγα μέτρα πιο πάνω από αυτό εδώ το μνημείο…

Τη μέρα εκείνη ο τόπος μας, στον οποίο σήμερα στεκόμαστε με σεβασμό και ταπεινότητα, έγινε τόπος θυσίας βαπτισμένος στο αίμα των γενναίων εκείνων πατριωτών που οι κατοχικές δυνάμεις έφεραν εδώ για να τους εκτελέσουν. Τον ήχο από τις ριπές των όπλων διαδέχθηκε ο θρήνος…

Η Νίκαια εκείνη τη μέρα του 1943 έγινε ένας από τους δεκάδες τόπους θυσίας που κοσμούν την Ελλάδα και οι οποίοι θα καταγράφουν εις τον αιώνα των αιώνων, ως μνημεία της ζώσας μνήμης, τι σημαίνει ελληνική ψυχή, τι σημαίνει αδούλωτο φρόνημα, τι σημαίνει να μην μπορείς να υπάρξεις αν δεν είσαι ελεύθερος.

Σε αυτά τα νέα παιδιά που όπως και σε τόσα άλλα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας τα οποία αντιστάθηκαν στον κατακτητή που προσπάθησε να τα υποδουλώσει,σε αυτά τα νέα παιδιά που έλαχε ο κλήρος με την υπέρτατη θυσία τους να καταδείξουν το μεγαλείο του αδούλωτου ανθρώπου και το μεγαλείο της ελευθερίας,σε αυτά τα νέα παιδιά που φώναξαν δυνατά μπροστά στις κάννες των όπλων ότι δεν υπάρχει πιο μεγάλη τιμή για έναν άνθρωπο από το να προσφέρει ό,τι ιερότερο διαθέτει, αυτήν την ίδια του τη ζωή για την εδραίωση και τη διαιώνιση της ελευθερίας, σε αυτά τα νέα παιδιά που θυσιάστηκαν ένα χρέος έχουμε:

Να κρατήσουμε τη μνήμη της θυσίας τους ζωντανή, μέσα από το προσωπικό μας παράδειγμα στον καθημερινό αγώνα της ζωής μας.

Με την αγωνιστική μας στάση έχουμε χρέος να σταθούμε απέναντι σε κάθε έναν και σε καθετί που επιβουλεύεται την ελευθερία του Ανθρώπου, που αμφισβητεί την ακεραιότητα της πατρίδας μας και χλευάζει τις αρετές εκείνες του λαού μας που σφυρηλατήθηκαν από την πορεία του σε χαλεπούς καιρούς πολέμου, πείνας, εξαθλίωσης και καταπίεσης.

Τα 16 παλληκάρια από τη Ζαγορά, το Πουρνάρι και τη Φαρκαδώνα, όπως όλοι οι αγωνιστές σε κάθε περίοδο της ταραχώδους ιστορίας μας, ενσωματώνουν τα ιδεώδη και τις αξίες του λαού μας και αποτελούν όχι απλώς σύμβολα, αλλά ζωντανά παραδείγματα αγώνα και πίστης στα ιδανικά μας.

Όλοι οι Έλληνες πατριώτες που έπεσαν θύματα της φασιστικής θηριωδίας, άφησαν σε μας τη θύμηση αλλά και την ιερή υποχρέωση τέτοιες μέρες να πράττουμε το ελάχιστο, να κλείνουμε ευλαβικά το γόνυ στον τόπο της θυσίας τους.

Κυρίες και κύριοι,

Στους δύσκολους καιρούς που περνάμε, ο φασισμός και οι εχθροί της δημοκρατίας και της ανεξαρτησίας δεν έρχονται με στρατούς, δεν στέλνουν τελεσίγραφα, δεν είναι πάντοτε ορατοί ως εχθροί. Κινούνται ύπουλα μέσα σε ρεύματα που χωρίζουν τους ανθρώπους με βάση τα χαρακτηριστικά τους, τα πιστεύω τους, την οικονομική τους κατάσταση. Η κοινωνία όταν διαιρείται, χάνεται. Και οι καινούργιοι εχθροί εκεί στοχεύουν: Στο να χαθεί η συνοχή και η ομόνοια της κοινωνίας μας, στο να βάλει ο καθένας από εμάς πάνω από το κοινό συμφέρον το προσωπικό.

Γι’ αυτό σήμερα είναι πολύ πιο δύσκολο να δούμε τον εχθρό και να τον αντιμετωπίσουμε.

Γι’ αυτό σήμερα είναι πιο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη να στρέψουμε το βλέμμα μας στο παρελθόν και να διδαχθούμε από την ιστορία μας. Άλλωστε είναι πασίδηλο ότι «o λαός που ξεχνά την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει».

Καθώς σηκώνουμε το βλέμμα σε αυτό το μνημείο όπου αναγράφονται τα ονόματα πεσόντων Νικαιωτών στο Αλβανικό μέτωπο και των 16 νέων από το Πουρνάρι, τη Ζαγορά και τη Φαρκαδώνα που συνελήφθησαν, φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν στα κολαστήρια των τυράννων, δίχως να απεμπολήσουν ούτε ένα μέρος από τα ακριβά τους ιδανικά, χωρίς να κάνουν ένα βήμα πίσω από τις ιερότερες αρχές τους, των γενναίων παιδιών που τους έμελλε αγωνιζόμενοι να δουν για τελευταία φορά το φως και που πλήρωσαν το τίμημα της δικής μας ελευθερίας με το αίμα τους, ας τους υποσχεθούμε , αλλά κυρίως ας υποσχεθούμε στις μέλλουσες γενιές για τις οποίες έχουμε χρέος να κοπιάσουμε ότι ο καθένας από το μετερίζι του θα παλέψει για τις αιώνιες αξίες του λαού μας μέσα από τον προσωπικό του αγώνα σε κάθε έκφανση της ζωής του.

Ας υποσχεθούμε τελικά ότι αυτός ο τόπος που γέννησε ήρωες, αυτός ο τόπος που έδωσε τα φώτα του στην Ευρώπη και στον δυτικό κόσμο με τη φιλοσοφία, την ποίηση, το θέατρο, την επιστήμη αλλά και με το πείσμα και την αγωνιστικότητά του σε δύσκολους καιρούς, αυτός ο τόπος θα συνεχίσει πεισματικά να στέκεται ως ανάχωμα σε όποιον επιβουλεύεται τη δημοκρατία, την ειρήνη, τον ανθρωπισμό.

Αιδεσιμότατε, κυρίες και κύριοι η γη της πατρίδας μας είναι παραγεμισμένη με οστά παλικαριών. Ας κρατήσουμε ζωντανό το όραμα των νεκρών και ας το μεταφέρουμε με θρησκευτική ευλάβεια στο σήμερα. Μόνο έτσι η θυσία των πεσόντων πατριωτών θα βρει τη θέση που της αρμόζει στην ιστορία. Αθάνατοι!».

Στην εκδήλωση κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων ο Δήμαρχος Κιλελέρ Αθ. Νασιακόπουλος, εκ μέρους του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δ. Κουρέτα, η Αντιπεριφερειάρχης Αν. Κομήτσα, ο Αντιδήμαρχος Ζαγοράς – Μουρεσίου Κ. Τάσσιος, ο Πρόεδρος της ΤΚ Νίκαιας Γ. Ψαρούλης που έκανε και το προσκλητήριο νεκρών, ο εκπρόσωπος της ΠΟΑΕΑ ΝίκαιαςΑπ. Χονδρονάσιος, ο Πρόεδρος του ΚΑΠΗ Νίκαιας Αν. Κουλιόπουλος και συγγενείς των πεσόντων.

Παρέστησαν επίσης ο Πρόεδρος του ΔΣ του Δήμου Κιλελέρ Αχ. Χατζούλης, ο Αντιδήμαρχος Σ. Νταφόπουλος, , ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Κ. Κατσικάρης, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ι. Γκοντικούλης και Κ. Φιλιππούλης, ο Πρόεδρος της ΤΚ Ζαγοράς Ι. Αντωνίου, οι ΤΣ Νίκαιας Ι. Τσίντζιρας, και Κ. Παναγούλης, ο Πρόεδρος της ΠΟΑΕΑ Νίκαιας Ι. Χονδρονάσιος, ο Πρόεδρος του ΚΑΠΗ Νίκαιας Αν. Κουλιόπουλος και αντιπροσωπεία των σχολικών μονάδων της Νίκαιας.

Την εκδήλωση συνόδευσε μουσικό σύνολο της Μουσικής Σχολής Νίκαιας του Δήμου Κιλελέρ υπό την διεύθυνσης της Καλλιτεχνικής Διευθύντριας Ν. Μιχαλούλη.