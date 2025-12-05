Τιμητική πλακέτα στη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τον Διοικητή της VI ΤΑΞΥΠ

Τιμητική πλακέτα απένειμε, στη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Καραγιώργου Αικατερίνη, ο Διοικητής της VI ΤΑΞΥΠ, Ταξίαρχος κ. Ζησέκας Γεώργιος, σε μια λιτή τελετή με ιδιαίτερο συμβολισμό, η οποία έλαβε χώρα στο Μουσείο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Στρατού, την Τετάρτη 3/12/2025.

Συγκεκριμένα, την κ. Καραγιώργου υποδέχθηκαν ο Διευθυντής του Μουσείου της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Στρατού, Υπολοχαγός (ΠΖ) κ. Μπάκαβος Αστέριος, ενώ ο Διοικητής της VI ΤΑΞΥΠ, Ταξίαρχος κ. Ζησέκας Γεώργιος, της απέδωσε τιμητική πλακέτα με το έμβλημα της Ταξιαρχίας, συγχαίροντας την για την προσφορά της και την ουσιαστική στήριξη της προσπάθειας του Μουσείου.

Συμμετείχαν, επίσης, μαθητές και μαθήτριες της Γ΄και Ε΄ Τάξης του του 2ου Δημοτικού Σχολείου Τυρνάβου, συνοδευόμενοι από τον Διευθυντή της σχολικής Μονάδας κ. Βαρσάμη Αλέξανδρο και εκπαιδευτικούς, οι οποίοι/ες και ξεναγήθηκαν στον χώρο του Μουσείου από τον Διευθυντή του Μουσείου, Υπολοχαγό (ΠΖ) κ. Μπάκαβο Αστέριο, καθώς και από τον Υποδιοικητή του «Κενόκ», Γενικό Αρχικτηνίατρο, κ. Ταπέ Δημήτριο, ο οποίος πραγματοποίησε επίδειξη της εκπαίδευσης που λαμβάνουν τα στρατιωτικά σκυλιά, προκαλώντας το ενδιαφέρον και τον θαυμασμό των μαθητών/τριών.

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, κ. Καραγιώργου Αικατερίνη, ευχαρίστησε θερμά τον Διοικητή της VI ΤΑΞΥΠ και τον Διοικητή του Μουσείου της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Στρατού, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα εξής:

«Με ιδιαίτερη τιμή και βαθύ αίσθημα ευγνωμοσύνης αποδέχομαι σήμερα την τιμητική πλακέτα που μου απονέμετε. Η διάκριση αυτή αποτελεί για μένα όχι μόνο ξεχωριστή τιμή, αλλά και έμπρακτη αναγνώριση της ουσιαστικής και γόνιμης συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το Μουσείο της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Στρατού, καθώς και στο σύνολο του αφοσιωμένου και εξαιρετικού προσωπικού του στρατοπέδου.

Η σημερινή τιμή υπενθυμίζει τη σημασία της συνεργασίας ανάμεσα στους θεσμικούς φορείς και την εκπαίδευση. Η υποστήριξη που παρέχεται από τη διοίκηση και το προσωπικό του Μουσείου, με επαγγελματισμό, συνέπεια και αφοσίωση, αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και καθιστά δυνατή τη δημιουργία εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών υψηλής παιδαγωγικής αξίας. Οι επισκέψεις των σχολείων στο Μουσείο, στις οποίες συμμετέχουν οι παρευρισκόμενοι μαθητές και μαθήτριες, έχουν αποδειχθεί παιδαγωγικά ανεκτίμητες.

Η βιωματική επαφή των παιδιών με την ιστορία της στρατιωτικής κτηνιατρικής, τις πλούσιες συλλογές και το επιστημονικό έργο του Μουσείου, συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη ιστορικής συνείδησης, στην καλλιέργεια επιστημονικού ενδιαφέροντος και στον ουσιαστικό σεβασμό προς την πολιτιστική μας κληρονομιά. Μέσα από αυτές τις εμπειρίες, οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν την ευκαιρία να συνδέσουν τη γνώση με την πραγματικότητα, να κατανοήσουν τη σημασία της ιστορικής μνήμης και να ενισχύσουν την κριτική τους σκέψη, στοιχεία θεμελιώδη για τη διαμόρφωση υπεύθυνων και δραστήριων πολιτών.

Οι παιδαγωγικές δράσεις που υλοποιούνται σε συνεργασία με το Μουσείο υπερβαίνουν τα όρια της σχολικής τάξης, μετατρέποντας τη μάθηση σε ζωντανή εμπειρία και ενισχύοντας τη σχέση ανάμεσα στη γνώση και την κοινωνική πρακτική. Η κατανόηση της τοπικής και εθνικής ιστορίας μέσα από τη βιωματική μάθηση και η επαφή με την επιστημονική και πολιτιστική κληρονομιά αποτελούν πολύτιμα εφόδια για τη διαμόρφωση στάσεων σεβασμού, αλληλεγγύης και κοινωνικής υπευθυνότητας. Γι’ αυτό και ευελπιστούμε η συνεργασία αυτή να συνεχιστεί και να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, ώστε να συνεχιστούν αποτελεσματικά οι παιδαγωγικές επισκέψεις, συμβάλλοντας στο να περάσει στις επερχόμενες γενεές, ανεκτίμητη γνώση που σχετίζεται με την ιστορία και τον τόπο και τον πολιτισμό μας.

Η συμβολή του Μουσείου δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή υποδομών και πόρων. Στηρίζεται κυρίως στην επιστημονική γνώση και την αφοσίωση με τα οποία υπηρετεί τον πολιτισμό και την εκπαίδευση. Η σημερινή τιμητική διάκριση αποτελεί για μένα υπενθύμιση της κοινής μας αποστολής: να παρέχουμε στα παιδιά μας τις καλύτερες δυνατές ευκαιρίες μάθησης, καλλιέργειας και προσωπικής ανάπτυξης. Η διδασκαλία και η γνώση αποκτούν πραγματική αξία όταν συνδέονται με την πράξη, την εμπειρία και την ενεργό συμμετοχή, στοιχεία που το Μουσείο έχει καταφέρει να ενσωματώσει με συνέπεια και επιτυχία.

Σήμερα, η τιμητική πλακέτα που μου απονέμετε είναι περισσότερο από ένα σύμβολο αναγνώρισης. Αποτελεί έκφραση της βαθιάς εκτίμησης για τη συνεργασία μας και επιβεβαίωση της αξίας της συλλογικής προσπάθειας για την προώθηση της γνώσης, της ιστορίας και του πολιτισμού. Αποτελεί επίσης υπόμνηση ότι η εκπαίδευση είναι έργο κοινό, έργο που στηρίζεται στη συνεργασία, στην επιστημονική τεκμηρίωση και στην παιδαγωγική ευαισθησία.

Σας ευχαριστώ θερμά για την τιμή που μου κάνετε, για τη σταθερή και πολύτιμη συνεργασία μας και για την αδιάκοπη συνεισφορά σας στην ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου της περιοχής μας και της πατρίδας μας. Η συμβολή σας στην καλλιέργεια της γνώσης, της ιστορικής μνήμης και της πολιτισμικής συνείδησης των νέων αποτελεί παράδειγμα αφοσίωσης και υψηλού υπηρεσιακού ήθους, το οποίο αποτελεί πρότυπο για όλους εμάς που υπηρετούμε την εκπαίδευση και τον πολιτισμό».