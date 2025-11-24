Τι είναι το Γ.Ε.ΜΗ. και τι πρέπει να κάνουν οι επιχειρήσεις για να μην κινδυνεύουν με πρόστιμα

Το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι με απλά και πολύ κατανοητά λόγια το “μητρώο ταυτότητας” των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Όπως κάθε άνθρωπος έχει ταυτότητα, έτσι και κάθε επιχείρηση πρέπει να έχει μια “επίσημη καταγραφή” στο Γ.Ε.ΜΗ. Είναι με πολύ απλά λόγια μια ιστοσελίδα , η businessportal.gr, στην οποία αναρτώνται όλα τα στοιχεία κάθε επιχείρησης που ασκεί εμπορική δραστηριότητα στην Ελλάδα .

Από τα στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση ,τηλέφωνο, email, ιστοσελίδα) , ως και οι οικονομικές καταστάσεις, καταστατικά, μέλη της διοίκησης, αλλαγές στην διοίκηση, μετοχικό κεφάλαιο, ισολογισμούς για όλα τα έτη λειτουργίας της επιχείρησης , κ.α.. Αν μια εταιρεία ανοίξει, αλλάξει διαχειριστή, αλλάξει έδρα, ή κλείσει, όλα αυτά δηλώνονται στο Γ.Ε.ΜΗ. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία είναι άμεσα προσβάσιμα από οποιονδήποτε πολίτη της χώρας και του εξωτερικού. Ο καθένας (πολίτες, τράπεζες, άλλες εταιρείες, δημόσιο) μπορεί να δει βασικά στοιχεία μιας επιχείρησης, ώστε να γνωρίζει ότι είναι νόμιμη και ότι λειτουργεί κανονικά. Με στόχο την πλήρη συμπλήρωση όλων των ανωτέρω στοιχείων επιτυγχάνεται ένα πλήρες πληροφοριακό σύστημα ολόκληρου του επιχειρείν στην Ελλάδα.

Ταυτόχρονα, ο οποιοσδήποτε μπορεί να αντλήσει μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του Γ.Ε.ΜΗ. στατιστικά στοιχεία για ενεργές εταιρίες, ενάρξεις η παύσεις λειτουργίας εταιριών, κλάδους επαγγελμάτων, ηλικίες επαγγελματιών, μορφές εταιριών και όλα τα ανωτέρω συνολικά στην επικράτεια αλλά και ανά περιοχή και πόλη . Μία πλήρη εικόνα ολόκληρου του επιχειρείν της χώρας με απώτερο σκοπό την πλήρη διαφάνεια μεταξύ των επιχειρήσεων.

Αυτό απαιτεί από την πλευρά των επιχειρήσεων την πλήρη δημοσίευση των στοιχείων τους στο businessportal.gr ,στο ΓΕΜΗ δηλαδή ,κάτι που όμως αποτελούσε υποχρέωση εδώ και πολλά έτη . Ως τώρα η μη δημοσίευση κάποιου η κάποιων στοιχείων από αυτά που προαναφέρθηκαν ,δεν αποτελούσε αιτία επιβολής προστίμου. Με την Υπουργική απόφαση 46982/2025 που δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2025, όλες οι επιχειρήσεις είναι πλέον υποχρεωμένες να συμπληρώσουν ως και την 31/12/2025 όλες τις πληροφορίες

στο 100% αλλά και οι συγκεκριμένες πληροφορίες να είναι σωστές . Σε αντίθετη περίπτωση, oi τοπικές υπηρεσίες ΓΕΜΗ θα καλούν τις επιχειρήσεις να προβούν στη συμπλήρωση ή διόρθωση των στοιχείων τους . Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τότε μόνο κινδυνεύουν με πρόστιμο . Να σημειωθεί ότι από την διαδικασία επιβολής προστίμων έχουν εξαιρεθεί οι ατομικές επιχειρήσεις .

Για το λόγο αυτό καλούνται οι επιχειρήσεις να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές και να μεριμνήσουν άμεσα για την έγκαιρη υποβολή των απαραίτητων πράξεων και στοιχείων τους στο Γ.Ε.ΜΗ αλλά και τυχόν απαραίτητες διορθώσεις, ως την καταληκτική ημερομηνία της 31/12/2025. Για τον λόγο αυτόν συστήνουμε στις επιχειρήσεις :

α) να προβούν στην εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ., εάν ανήκουν στους υπόχρεους εγγραφής και δεν το έχουν πράξει έως σήμερα, β) να προβούν σε κάθε καταχώριση που εκκρεμεί, η παράλειψη της οποίας επιφέρει την επιβολή προστίμου, γ) να προβούν στις ανάλογες ενέργειες, εάν ήταν ήδη εγγεγραμμένοι στο Γ.Ε.Μ.Η. αλλά για κάποια παράλειψη στοιχείων έχουν μπει σε αναστολή καταχώρισης, δ) να αιτηθούν στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. τη διόρθωση λαθών που έγιναν με δική τους υπαιτιότητα κατά τη σύσταση της εταιρείας τους μέσω της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μιας Στάσης ή στις αυτοματοποιημένες καταχωρίσεις ή κατά την αυτόματη δέσμευση επωνυμίας και/ή διακριτικού τίτλου ή κατά την υποβολή αιτήσεων για την καταχώριση πράξεων του άρθρου 25 του ν. 4919/2022.

Το Επιμελητήριο Λάρισας και η τοπική υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προτείνουν ταυτόχρονα στους επαγγελματίες που διατηρούν ατομικές εταιρίες να ελέγξουν για όλα τα ανωτέρω τις εταιρίες που ενδεχόμενα συμμετείχαν ως εταίροι στο παρελθόν και είναι ακόμα ενεργές ή παράλληλα με την ατομική τους δραστηριοποιούνται και σε άλλες εταιρικές μορφές .

Τέλος, ενημερώνουμε ότι, λόγω της σημαντικής αύξησης του όγκου εργασιών στο τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου Λάρισας για την εν λόγω εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων, ενδέχεται να παρουσιαστούν καθυστερήσεις στην καθημερινή έκδοση πιστοποιητικών και στη διεκπεραίωση αιτημάτων. Το προσωπικό της υπηρεσίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την άμεση εξυπηρέτηση, ωστόσο ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των μελών μας. Για το λόγο αυτό, από την τοπική υπηρεσία Γ.Ε.Μ.Η., έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης ραντεβού, με ένα απλό κλικ στο rantevou.larcci.gr, ώστε οι επιχειρήσεις και οι λογιστές αυτών να εξοικονομούν χρόνο με την δυνατότητα προκαθορισμένης επίσκεψης στην τοπική Υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.