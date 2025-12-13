Τι θα κάνουν οι αγρότες; Προβληματισμός στα μπλόκα για την πρόσκληση Μητσοτάκη

Αμηχανία έφερε στα μπλόκα η δημόσια πρόσκληση που απηύθυνε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στους αγρότες να προσέλθουν στο γραφείο του τη Δευτέρα το απόγευμα.

Σήμερα προγραμματίζεται η πανελλαδική σύσκεψη των εκπροσώπων των μπλόκων στις 12.00 στη Νίκαια της Λάρισας, στην οποία θα ληφθούν οι αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων και κατ’ αυτή την έννοια δεν θα μπορούσε να υπάρξει άμεσα απάντηση εκ μέρους των αγροτών. Ομως,σημειώνει η Καθημερινή, καθώς στα μπλόκα βρίσκονται και πολλοί αγρότες που πρόσκεινται στο κυβερνών κόμμα, η άποψη να προσέλθει κάποια αντιπροσωπεία στο Μαξίμου τη Δευτέρα συζητείται έντονα.

Ενα τμήμα –μεγάλο– όσων βρίσκονται στα μπλόκα αποκλείει την πιθανότητα συνάντησης, πριν καθοριστεί συγκεκριμένη ατζέντα και μάλιστα δεσμευτική από την πλευρά της κυβέρνησης. «Να πάμε σε έναν προσχηματικό διάλογο και να ακούσουμε πάλι ότι έχουμε δίκιο, αλλά δεν υπάρχουν χρήματα, δεν έχει νόημα. Χρειάζεται να συζητήσουμε πάνω σε συγκεκριμένο πλάνο λύσεων που θα δοθεί από την πλευρά της κυβέρνησης», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας. «Η πρόσκληση δείχνει ότι η κυβέρνηση πιέζεται. Οι κινητοποιήσεις είναι ένα παιχνίδι υπομονής, το ξέρουμε αυτό. Εμείς δεν φεύγουμε με άδεια χέρια από τα μπλόκα», καταλήγει.

