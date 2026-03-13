Τι λέει ο γνωστός σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος για την δόνηση 4,8 Ρίχτερ που ταρακούνησε όλη τη Θεσσαλία

Ανησυχία προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (12/3) στους κατοίκους της Καρδίτσας, λόγω του σεισμού 4,8 Ρίχτερ που ταρακούνησε την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 12:18, στα 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Ραπτόπουλου Ευρυτανίας, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 13,7 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με τα όσα τόνισε στο EleftherosTypos.gr ο σεισμολόγος και Διευθυντής του Γεωδυναμικού Κέντρου Αθηνών, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο σεισμός ήταν επιφανειακός 4,8 Ρίχτερ και έγινε αισθητός εκτός από την Καρδίτσα και σε ορισμένες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας.

«Δεν έχει καμία σχέση με τους σεισμούς που έλαβαν χώρα στα Ιωάννινα το προηγούμενο διάστημα. Ο συγκεκριμένο σεισμός εμφανίζεται μεμονωμένος, δίχως να υπάρχει μέχρι στιγμής μετασεισμική δραστηριότητα. Φυσικά, ενδεχομένως κάτι τέτοιο να συμβεί μετέπειτα» προσθέτει ο κ. Παπαδόπουλος.

Τέλος, ο σεισμολόγος αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κίνδυνος για τους κατοίκους του Ραπτόπουλου, αλλά και της Καρδίτσας. «Θα το παρακολουθήσουμε για να δούμε αν υπάρχει συνέχιση της ακολουθίας. Η περιοχή δεν έχει ιδιαίτερο σεισμικό δυναμικό, σε σχέση με άλλες περιοχές».