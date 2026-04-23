Τμηματική διακοπή υδροδότησης σε κοινότητες και οικισμούς του Δήμου Ελασσόνας

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας, προγραμματισμένες εργασίες εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες σε κοινότητες και οικισμούς του Δήμου Ελασσόνας, με αποτέλεσμα την τμηματική διακοπή της υδροδότησης.

Οι εργασίες εντάσσονται στο έργο με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος τηλεελέγχου -τηλεχειρισμού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και συστήματος ελέγχου κατανάλωσης και μείωσης διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα διανομής νερού της Δ.Ε. Ελασσόνας του Δήμου Ελασσόνας».

Οι διακοπές θα πραγματοποιηθούν τμηματικά στις εξής περιοχές και ημερομηνίες:

Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

• Αμπέλια Βερδικούσιας

• Δρυμός

• Αμούρι

• Ελασσόνα (Βαρόσι και Αμπέλια Βαροσίου)

Τρίτη 28 Απριλίου 2026

• Κρυόβρυση

• Φλάμπουρο

• Πετρωτό

• Λιβάδι

Τετάρτη 29 Απριλίου 2026

• Λυκούδι

• Γιαννωτά

• Λουτρό

Ο Δήμος Ελασσόνας και η Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας ζητούν την κατανόηση των πολιτών για την προσωρινή ταλαιπωρία, καθώς οι συγκεκριμένες εργασίες κρίνονται απαραίτητες για τη βελτίωση του δικτύου ύδρευσης, την αποτελεσματικότερη διαχείριση των υδάτινων πόρων και τη μείωση των διαρροών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας: 24930-25444