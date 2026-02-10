ΤΟΜΥ Λάρισας: Eνημερωτική δράση για την “Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου”

Την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου, «Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου», πραγματοποιήθηκε ομώνυμη δράση ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης πολιτών στην Κεντρική Πλατεία Δήμου Λαρισαίων από τις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) σε συνεργασία με τον Σύλλογο Καρκινοπαθών Λάρισας.

Σκοπό είχε να ευαισθητοποιήσει τους διερχόμενους πολίτες στην πρόληψη και στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου. Μεγάλο ποσοστό περιστατικών καρκίνου γνωρίζουμε ότι μπορούν να προληφθούν αλλάζοντας συνήθειες και στάση ζωής.

Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές και σε συνδυασμό με την κατάλληλη ιατρική καθοδήγηση και θεραπεία μπορούν να προσφέρουν καλύτερο προσδόκιμο και ποιότητα ζωής.

Στην ενημέρωση συμμετείχαν Επισκέπτριες Υγείας από τις ΤΟΜΥ Λάρισας και μέλη του Συλλόγου Καρκινοπαθών Λάρισας δίνοντας το μήνυμα ότι η μάχη ενάντια στον καρκίνο είναι υπόθεση συλλογική.

Oι δράσεις /παρεμβάσεις πραγματοποιούνται με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εντάσσονται στο ΕΣΠΑ 2021-2027 του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας.