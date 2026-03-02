Τον απολογισμό των πεπραγμένων του 2025 παρουσιάζει απόψε η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Απολογισμός Πεπραγμένων της Περιφερειακής Αρχής Θεσσαλίας στην ΠΕ Λάρισας για το έτος 2025».

O απολογισμός θα γίνει σήμερα Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026 και ώρα 19:30, στο Divani Palace Larissa.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης θα είναι ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο οποίος θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα του 2025. Θα δοθεί έμφαση στους επιμέρους τομείς της Υγείας, της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, του Πολιτισμού, της Πολιτικής Προστασίας και της Κοινωνικής Μέριμνας που στο σύνολό τους αποτυπώνουν τη φιλοσοφία της Περιφερειακής Αρχής για το πενταετές πρόγραμμα της.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με ωφελουμένους, στην οποία θα συμμετάσχουν:

Κωνσταντίνος Γουργουλιάνης Ομότιμος Καθηγητής Πνευμονολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ελένη Μαλισσόβα –Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Επιστήμης – Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Θωμάς Ρετσιάνης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων

Νίκος Γάτσας, Δήμαρχος Ελασσόνας

Σπύρος Γκολφινόπουλος, Μέλος ΔΣ Γηροκομείου

Στέφανος Πάικος, Πρόεδρος της Περιφερειακής Ομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία Θεσσαλίας

Τη συζήτηση θα συντονίσουν η Χωρική Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Λάρισας Μαρία Γαλλιού, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Ισότητας & Πολιτισμού Βασίλης Σίμος και η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού & Πρόνοιας Ανδριάνα Κομήτσα.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης έχει ο δημοσιογράφος Γιάννης Γιαννακόπουλος.