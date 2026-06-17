Τοποθετήσεις και μεταθέσεις δικαστικών λειτουργών στο Πρωτοδικείο και το Εφετείο Λάρισας

Μεταβολές στη στελέχωση των δικαστικών υπηρεσιών της Λάρισας φέρνουν οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, το οποίο κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση ενέκρινε τις τοποθετήσεις, μεταθέσεις και προαγωγές δικαστικών λειτουργών σε όλη τη χώρα.

Στο Πρωτοδικείο Λάρισας τοποθετείται, μετά την αποφοίτησή του από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, ο πάρεδρος Γεώργιος Καλόγηρος. Παράλληλα, ενισχύεται η δύναμη του Πρωτοδικείου με τη μετάθεση των πρωτοδικών Κωνσταντίνου Νταρακλίτσα από τα Τρίκαλα, Ελισάβετ Καροπούλου και Ευγενίας Τσιούτρα από την Καρδίτσα, καθώς και των Γεωργίας Ταμπάρα και Αριστείδη Καλαμπαλίκη από τη Λαμία.

Από τη Λάρισα αποχωρεί ο πρωτοδίκης Λεόντης Πασχαλίδης, στο πλαίσιο των τακτικών μεταθέσεων που αποφασίστηκαν από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

Αλλαγές καταγράφονται και στο σώμα των Προέδρων Πρωτοδικών. Μετατίθενται οι Στυλιανός Μπιός και Εύα Ναστούλα, ενώ στη Λάρισα έρχονται ή παραμένουν οι Αναστασία Ντιούδη και Αρετή Κουκουτίμπα. Παράλληλα, στο Πρωτοδικείο Λάρισας τοποθετούνται οι νεοπροαχθέντες Πρόεδροι Πρωτοδικών Γεώργιος Κακαμανουδής και Αναστασία Παπαδοπούλου.

Εκτεταμένες είναι οι αλλαγές και στο Εφετείο Λάρισας. Μετά την προαγωγή τους στον βαθμό του Εφέτη, τοποθετούνται στη Λάρισα οι Βασιλική Μυλωνά, Φωτεινή Τριανταφύλλου, Ευαγγελία Καπετανοπούλου, Σεμέλη Ορφανίδου, Άνθη Πέιδου, Χριστίνα Κουλούλα-Παπαγιάννη και Κωνσταντία Κιούση.

Παράλληλα, στο Εφετείο Λάρισας μετατίθενται οι Παρασκευή Μιχαηλίδου και Κωνσταντίνος Χόνδροσμος, ενώ αποχωρούν οι Κωνσταντίνος Μαρτίνος, Δημήτριος Βασιλόπουλος, Μαρίνα Βουβαλίδου, Αθηνά Κουμούρη, Σοφία Βελεγκράκη, Αναστασία Βλάχου και Ελένη Ταπεινού.

Τέλος, μετά την προαγωγή της στον βαθμό της Προέδρου Εφετών, στο Εφετείο Λάρισας τοποθετείται η Ευαγγελία Μπάλλα, ενώ η Ελένη Νικολακοπούλου μετατίθεται στο Εφετείο Αθηνών.

Οι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου αναμένεται να επηρεάσουν τη σύνθεση και τη λειτουργία των δικαστικών σχηματισμών της περιοχής κατά το προσεχές δικαστικό έτος, ενισχύοντας παράλληλα κρίσιμες υπηρεσίες με νέους και προαχθέντες δικαστικούς λειτουργούς.

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