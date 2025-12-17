Το Άγιο Όρος ως γέφυρα πολιτισμού και ειρήνης – Ομιλία Στεφανή στη Λάρισα

Με μια εκδήλωση ιδιαίτερης σημασίας ολοκληρώθηκε ο κύκλος των παράλληλων δράσεων της Έκθεσης «Περιήγηση στις Μοναστικές Πολιτείες – Άγιον Όρος & Μετέωρα», η οποία παρουσιάστηκε με μεγάλη επιτυχία στη Λάρισα.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τις Διεθνείς Σχέσεις Πολιτισμού, διοργάνωσε το βράδυ της Τρίτης στο ξενοδοχείο Divani Palace την τελική εκδήλωση, με κεντρικό ομιλητή τον κ. Αλκιβιάδη Στεφανή, Διοικητή του Αγίου Όρους, τ. Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Στρατηγό ε.α. και Επίτιμο Αρχηγό ΓΕΣ, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Θρησκευτική διπλωματία και Άγιο Όρος». Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δημήτρης Κουρέτας επισήμανε ότι «η αγιορείτικη ζωή αποτελεί τον πυρήνα της Ορθοδοξίας».

Τόνισε πως, πέρα από την αφοσίωση στον Θεό, προβάλλονται πανανθρώπινες αξίες, όπως ο λιτός τρόπος ζωής, η διατροφή και η απόσυρση από πράγματα που δεν έχουν ουσιαστικό ενδιαφέρον, υπογραμμίζοντας ότι το Άγιο Όρος μπορεί να λειτουργεί διαχρονικά ως παράδειγμα. Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι ως καθηγητής έχει μελετήσει ιδιαίτερα το ζήτημα της νηστείας και της αγιορείτικης διατροφής. Ο Περιφερειάρχης σημείωσε επίσης ότι αυτή η προσέγγιση στο Άγιο Όρος θα αποτελέσει αντικείμενο και του δεύτερου κύκλου εκδηλώσεων, ο οποίος θα ξεκινήσει με τη νέα χρονιά.

Κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης, ο Διοικητής του Αγίου Όρους κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, ευχαρίστησε την Περιφέρεια Θεσσαλίας για το σύνολο των δράσεων που αφορούν το Άγιο Όρος και ανέπτυξε διεξοδικά το θέμα της θρησκευτικής διπλωματίας, αναλύοντας τη δύναμή της και τον βαθμό επιρροής της στις διεθνείς σχέσεις και τις γεωπολιτικές ισορροπίες.Ειδικότερα για το Άγιο Όρος, τόνισε ότι, χάρη στο πνευματικό του κύρος και τη διεθνή αναγνωρισιμότητα, αποτελεί μια «γέφυρα» των ορθόδοξων λαών και προβάλλει την Ελλάδα ως φορέα ειρήνης, παράδοσης, σταθερότητας και πολιτιστικής συνέχειας.

Η πρόεδρος των Διεθνών Σχέσεων Πολιτισμού, κα Ζωζώ Λιδωρίκη, ευχαρίστησε όλους όσοι παρευρέθηκαν, και ιδιαίτερα τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας για την αγάπη του, όπως ανέφερε, προς το Άγιο Όρος και για την επιλογή και στήριξη αυτών των πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Με την ομιλία αυτή ολοκληρώθηκε ο κύκλος των παράλληλων εκδηλώσεων που πλαισίωσαν την Έκθεση με τις χειροποίητες μακέτες των 20 Μονών του Αγίου Όρους και τις «Όψεις Μετεώρων», τις οποίες κατασκεύασε ο Μιχάλης Βασιλόπουλος με ξύλο balsa. Στο πλαίσιο των δράσεων πραγματοποιήθηκαν προβολές του βραβευμένου ντοκιμαντέρ «Άθως, το Περιβόλι της Παναγιάς» στον Τύρναβο, στην Ελασσόνα, στα Φάρσαλα και στο Πολιτιστικό Κέντρο των Σιδηροδρομικών. Επίσης, παρουσιάστηκε θεατρικό αναλόγιο με τον ηθοποιό Δημήτρη Καταλειφό και τον τσελίστα Νίκο Νικολαΐδη, γευσιγνωσία μελιών του Αγίου Όρους ως εκπαιδευτική δράση για μικρούς και μεγάλους, και τέλος ημερίδα με θέμα «Ο Άνθρωπος – Η Φύση – Ο Θεός».Το ταξίδι της Έκθεσης πρόκειται να συνεχιστεί και σε άλλες πόλεις της Θεσσαλίας με τη νέα χρονιά.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, της Μητρόπολης , του πολιτισμού καθώς και της πανεπιστημιακής κοινότητας.