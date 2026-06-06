«Το έγκλημα της γενοκτονίας: Ιστορική αλήθεια και σύγχρονες προκλήσεις»: Εκδήλωση στη Λάρισα

Η Ιστορική-Λαογραφική Ένωση Λάρισας «Αλησμόνητες Πατρίδες», η Εξωραϊστική Μορφωτική Λέσχη Φιλιππουπόλεως και η Ένωση Ποντίων Επαρχίας Ελασσόνας διοργανώνουν την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 και ώρα 11:30 π.μ., στο Ξενοδοχείο Imperial στη Λάρισα, εκδήλωση με θέμα: «Το έγκλημα της γενοκτονίας: Ιστορική αλήθεια και σύγχρονες προκλήσεις»

Η εκδήλωση επιδιώκει να αναδείξει τη σημασία της ιστορικής μνήμης, τη θέση του εγκλήματος της γενοκτονίας στο σύγχρονο διεθνές περιβάλλον και τις προκλήσεις που εξακολουθούν να τίθενται για την πρόληψη και την αντιμετώπιση εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με ιδιαίτερη σημασία, καθώς για πρώτη φορά στη Λάρισα διοργανώνεται μια εκδήλωση αφιερωμένη συνολικά στο έγκλημα της γενοκτονίας, προσεγγίζοντάς το τόσο ως ιστορικό γεγονός όσο και ως σύγχρονο ζήτημα διεθνούς δικαίου, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συλλογικής μνήμης. Μέσα από τη συνάντηση πολιτικών, επιστημόνων, δημοσιογράφων και εκπροσώπων προσφυγικών φορέων, επιχειρείται να ανοίξει ένας ουσιαστικός δημόσιος διάλογος για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα.

Το πλήρες πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:

11:00 Προσέλευση

11:30 -11.40 Έναρξη εκδήλωσης – χαιρετισμοί επισήμων και συνδιοργανωτών

11.40 – 12.30 εισηγήσεις

Δρ Μάξιμος Χαρακόπουλος, Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Βουλευτής Λάρισας

Τίτλος εισήγησης: «Από τη Γενοκτονία στην Εθνοκάθαρση».

Ευαγγελία Λιακούλη, Βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής

Τίτλος εισήγησης: «Γιατί αποτελεί χρέος μας η Διεθνής Αναγνώριση της Γενοκτονίας;»

Βασίλης Κόκκαλης, Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία

Τίτλος εισήγησης: «Η αναγνώριση της Γενοκτονίας ως μια πράξη δικαιοσύνης»

Δημήτρης Κούρτης, Εκλεγμένος Επίκουρος Καθηγητής Νομικής ΑΠΘ

Τίτλος εισήγησης: «Η Γενοκτονία του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας και του Ευξείνου Πόντου από τη σκοπιά του Διεθνούς Δικαίου».

Κωνσταντίνος Σαμουρκασίδης, Ιστορικός, ΜΑ στη Δημόσια Ιστορία

Τίτλος εισήγησης: «Ιστορική μνήμη και διπλωματία: Το ζήτημα της διεθνούς αναγνώρισης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας»

Γιώργος Γεωργιάδης, Δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Πρόεδρος του Σωματείου Δράσης «Νίκος Καπετανίδης»

Τίτλος εισήγησης: «Η Γενοκτονία ως Λυδία Λίθος των Ελληνοτουρκικών»

12.30-13.00 Συζήτηση-συμπεράσματα

13.10-13.15 Μονόπρακτο για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου από τη Μάγδα Αθανασιάδου συνοδεία λύρας(Κωνσταντίνος Κουλούμογλου)

13.15 Λήξη εκδήλωσης

Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα αναλάβει ο δημοσιογράφος Γεώργιος Τράντας.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν επίσης σύλλογοι και φορείς που δραστηριοποιούνται στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, οι οποίοι θα απευθύνουν σύντομο χαιρετισμό.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.