Το “έστρωσε” στα ορεινά της Ελασσόνας

Όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί σε ορεινές Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ελασσόνας, Καρυάς, Λιβαδίου, Σαραντάπορο, Κρανέας, Λουτρού και Βερδικούσιας, θα παραμείνουν κλειστά λόγω χιονόπτωσης. Η απόφαση αυτή στόχο έχει την ασφάλεια μαθητών και προσωπικού, καθώς και την προστασία από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Η έντονη χιονόπτωση έχει μεταμορφώσει την περιοχή σε ένα λευκό τοπίο, προσφέροντας την ευκαιρία στα παιδιά να απολαύσουν ένα ξεχωριστό παιχνίδι στον χιονένιο βίο, με σεβασμό στην ασφάλεια. Ιδιαίτερη σημασία έχει η προειδοποίηση προς τους γονείς και το υπεύθυνο προσωπικό για τυχόν περιηγήσεις ή δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, πάντα με τις κατάλληλες συνθήκες και εξοπλισμό.

Δείτε φωτογραφίες:

Α.Ν. elassona884.gr

Φωτογραφίες: Πρωινή Εφημερίδα Λιβαδίου