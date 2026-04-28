Το βιβλίο «Σκόρπια κι Ανάλεκτα» της Ιστορικού και Πρεσβευτή ε.τ. Φωτεινής Τομαή θα παρουσιαστεί στη Λάρισα



Το βιβλίο «Σκόρπια κι Ανάλεκτα» (μια σειρά αφηγήσεων γεγονότων με πρωταγωνιστές μεγάλους της εποχής) της Ιστορικού και Πρεσβευτή ε.τ. Φωτεινής Τομαή θα παρουσιαστεί στη Λάρισα την Τετάρτη 6 Μαϊου 2026 στις 7.30 το απόγευμα στο αμφιθέατρο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (κτήριο Κατσίγρα – Πλατεία Ταχυδρομείου) με τη διοργάνωση των εκδόσεων Παπαζήση και του περιοδικού “wish”. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι : Μαρία Γαλλιού – Δικηγόρος, Αντιπεριφερειάρχης Λάρισας και Χρυσή Λασπίδου – Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Με τη συγγραφέα θα συνομιλήσει ο δημοσιογράφος Σωτήρης Πολύζος.

Η Φωτεινή Τομαή, αρχαιολόγος και πρέσβης ε.τ.,, στο έργο της «Σκόρπια κι Ανάλεκτα» στοχάζεται πάνω στη Μνήμη και την Ιστορία και την αλήθεια των γεγονότων. Είναι ένα βιβλίο – μαρτυρία για τη διαχρονική ευθύνη του λόγου. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η ίδια «… Η Μνήμη, η Μελέτη και η Αοιδή ήταν οι αρχαιότερες Μούσες των Ελλήνων που λατρεύονταν στον Ελικώνα και αργότερα στο Μαντείο των Δελφών και τη Σικυώνα. Η πατρίδα μας, καθώς έχει περιβραχεί από την Ιστορία, σύμφωνα με τον στίχο του ποιητή, κουβαλάει αιώνες τώρα, άπειρες μνήμες. Τι είναι, όμως, αυτό που κάνει εμάς τους ανθρώπους να θέλουμε να τις συγκρατούμε αφήνοντας μια ζώσα κληρονομιά για τις επόμενες γενιές; Μήπως γιατί τα βιβλία της Ιστορίας δεν τα γράφουν όλα; Ή από ματαιοδοξία; Ή για λόγους πιστότητας των γεγονότων; Ή καλύτερα χάριν εντιμότητας, αρετή που ο Κικέρων υποστήριζε ως τη μεγαλύτερη και σπουδαιότερη για τους ιστορικούς;

Κάθε βιβλίο είναι ένας νέος τοκετός, μια γέννα που υποβάλλει σε μεγάλη κατάσταση στρες το μυαλό του συγγραφέα. Ιδιαίτερα εάν επιδίωξή του είναι ό,τι γράφει να είναι αληθινό και να αποτυπώνει τα γεγονότα της εποχής με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια, καθώς η μνήμη άλλοτε ατονεί, άλλοτε ωραιοποιεί και άλλοτε βλέπει τα γεγονότα του παρελθόντος διαθλαστικά και ερμηνευτικά μέσα από την εικόνα του παρόντος, που είναι ασφαλώς μέγα λάθος… Ελπίζω να διήλθα με επιτυχία τη δυσκολία αυτή γράφοντας το συγκεκριμένο πόνημα. Άλλωστε, καθώς δεσμεύομαι δια βίου από την πάλαι ποτέ υπηρεσιακή μου ιδιότητα, απέφυγα να αναφερθώ έστω και εξ απαλών ονύχων σε πρόσωπα και γεγονότα αποκαλύπτοντας αλήθειες που ενδεχομένως να έβλαπταν…»

Η Φωτεινή Τομαή, αρχαιολόγος, με μακρά θητεία στο Υπουργείο των Εξωτερικών, τακτική αρθρογράφος (2006-2013) της εφημερίδας «Το Βήμα της Κυριακής» και άλλων φύλλων του Αθηναϊκού και επαρχιακού Τύπου, επιμελήτρια και συγγραφέας δεκαοκτώ εκδόσεων του Υπουργείου Εξωτερικών διηύθυνε επί μακρό διάστημα (1993-2019) την Υπηρεσία Διπλωματικού Αρχείου αφήνοντας ισχυρό το αποτύπωμά της, και διετέλεσε εθνική εκπρόσωπος σε τρεις διεθνείς οργανισμούς για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος έχοντας λάβει διεθνείς διακρίσεις για το έργο της. Αφυπηρέτησε με τον τίτλο του πρεσβευτή .