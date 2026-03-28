Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας στη διακρατική συνάντηση του έργου DAPHNE στο Elk της Πολωνίας

Στην 4η διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου DAPHNE (Decarbonising healthcare in EU regions), στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Elk της Πολωνίας συμμετείχε το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, εκπροσωπούμενο από τον Διοικητή του νοσοκομείου κ. Βλαχάκη Γρηγόριο και τον Διευθυντή της Τεχνικής υπηρεσίας κ. Αποστολίδη Χαρίλαο.

Στο πλαίσιο των παρουσιάσεων, το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ως μέλος της τοπικής ομάδας της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο έργο DAPHNE, ανέδειξε την εμπειρία του σε πρακτικές βελτιστοποίησης της λειτουργίας των χειρουργείων, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης πόρων και την ενίσχυση της αποδοτικότητας, αναδεικνύοντας τη σημασία της οργανωτικής και λειτουργικής καινοτομίας στη μετάβαση προς πιο βιώσιμα νοσοκομειακά συστήματα καθώς και σε θέματα διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων υγειονομικών μονάδων με την εφαρμογή ψηφιακών εργαλείων για την ιχνηλασιμότητα και την παρακολούθηση των ροών αποβλήτων. Η εμπειρία αυτή συνδέεται άμεσα με τις εθνικές και ευρωπαϊκές απαιτήσεις για ορθολογική διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και τη μετάβαση προς πιο βιώσιμα μοντέλα λειτουργίας των νοσοκομείων.

Κατά την διακρατική συνάντηση, παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές από νοσοκομεία και οργανισμούς υγείας από τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο, αναδεικνύοντας τον ρόλο του τομέα της υγείας στην επίτευξη των στόχων της πράσινης μετάβασης και της απανθρακοποίησης.

Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Pro-Medica City Hospital καθώς και στη Δημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης του Elk, όπου παρουσιάστηκαν έργα ενεργειακής αναβάθμισης, αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων και ψηφιοποίησης υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασύνδεση των νοσοκομειακών υποδομών με τοπικά ενεργειακά συστήματα, αναδεικνύοντας τον ρόλο των πόλεων στη στήριξη της βιώσιμης λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας.

Η δράση ολοκληρώθηκε με θεματικά εργαστήρια, τα οποία εστίασαν όχι μόνο στην αξιολόγηση και προσαρμογή των καλών πρακτικών σε τοπικό επίπεδο, αλλά και στη διασύνδεσή τους με διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών στη διαμόρφωση πολιτικών που μπορούν να ενσωματώσουν τις αρχές της βιωσιμότητας στον τομέα της υγείας, αξιοποιώντας πόρους από τα Περιφερειακά Προγράμματα και άλλα χρηματοδοτικά μέσα. Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκε η σημασία της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων φορέων, νοσοκομείων και λοιπών εμπλεκόμενων οργανισμών, με στόχο τη βελτίωση των πολιτικών και την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών που συμβάλλουν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος των υπηρεσιών υγείας.

Εκτός του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας συμμετείχαν εκπρόσωποι δομών όπως: το Provincial Specialised Healthcare Complex for Lung Diseases στην Wolica της Πολωνίας, το University Clinical Hospital του Pomeranian Medical University στο Szczecin (Πολωνία), το Saint John’s Clinic από το Βέλγιο, το Careggi University Hospital και η δημόσια εταιρεία κοινής ωφέλειας πολλαπλών υπηρεσιών Plures που δραστηριοποιούνται στην Τοσκάνη της Ιταλίας ενώ τέλος από την Ουκρανία, το Central City Clinical Hospital of Ivano-Frankivsk.

Το έργο DAPHNE υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Europe και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από το ΕΤΠΑ και η Περιφέρεια Θεσσαλίας με επικεφαλής τον Περιφερειάρχη κ. Κουρέτα συμμετέχει και αξιοποιεί ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης με στόχο τη μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα υγείας κάτι που για το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας αποδεικνίεται ιδιαίτερα χρήσιμο.

