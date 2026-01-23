Το ΓΝΛ έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του

Σε ένα ευχάριστο κλίμα και παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερώνυμου, του Διοικητή κ. Γρηγορίου Βλαχάκη και των εργαζομένων πραγματοποιήθηκε η κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας στο Αμφιθέατρο του Γ.Ν. Λάρισας.

Ο Σεβασμιότατος ευλόγησε και έκοψε την βασιλόπιτα και απηύθυνε τις ευχαριστίες του στο προσωπικό του Νοσοκομείου, ως ένδειξη σεβασμού στο ρόλο και στο έργο τους.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Γρηγόριος Βλαχάκης ευχαρίστησε για την παρουσία του και για την στήριξή του τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερώνυμο και μετέφερε τις ευχές και την επιβράβευση της 5ης Υ.ΠΕ. για την φετινή χρονιά.

Στον χαιρετισμό του ο Διοικητής σημείωσε ότι για φέτος ο στόχος είναι η καλύτερη εφαρμογή του νέου τρόπου κοστολόγησης των υπηρεσιών υγείας.

Επεσήμανε ότι λειτουργεί το σύστημα αξιολόγησης των νοσοκομείων με τα ερωτηματολόγια – sms για τους ασθενείς και σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα υπάρχει σε υψηλά ποσοστά ικανοποίηση από τους ασθενείς, κάτι που πρέπει να διατηρηθεί και να ενισχυθεί.

Ολοκληρώνοντας την τελετή έκλεισαν η Πρόεδρος και η Αντιπρόεδρος του Συλλόγου εργαζομένων κα Γούλα Ευρυδίκη και κα Ευθυμία Χύτα με την κλήρωση δώρων προς τους εργαζομένους.