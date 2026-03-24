Το Γυμνάσιο Αμπελώνα γιορτάζει την επέτειο της 25ης Μαρτίου

Το Γυμνάσιο Αμπελώνα γιόρτασε την επέτειο της 25ης Μαρτίου με το θεατρικό δρώμενο «Περιήγηση στις Ατραπούς της Επανάστασης του ’21».

Όταν μια εκνευρισμένη μητέρα συναντά τις δύο «φευγάτες» κόρες της και στην εξίσωση προστίθεται η τεχνητή νοημοσύνη, ξεδιπλώνεται μια πρωτότυπη αφήγηση που εκτυλίσσεται στον χώρο του σχολείου, την παραμονή της 25ης Μαρτίου.

Το δρώμενο παρουσίασαν μαθητές και μαθήτριες του Γυμνασίου Αμπελώνα με αφορμή τη σχολική γιορτινή εκδήλωση για την Εθνική Επέτειο έναρξης της Επανάστασης του 1821.Οι πρωταγωνίστριες των δρώμενων μάς σύστησαν μεγάλους ήρωες/ίδες του Αγώνα και ανέδειξαν σημαντικές «στιγμές» του, προκαλώντας ενθουσιασμό και ευχάριστη διάθεση στο κοινό των μαθητών/τριών, αποσπώντας θερμά χειροκροτήματα.

Οι μαθητές/τριες και ο σύλλογος των καθηγητών/τριων του Γυμνασίου Αμπελώνα στάθηκαν με περηφάνια απέναντι στα κατορθώματα των προγόνων μας, αναλογιζόμενοι τις αξίες και αρχές της φιλοπατρίας, ελευθερίας, συλλογικής αξιοπρέπειας που ενέπνευσαν τους αγωνιστές/στριες τότε και είθε να οδηγούν τους ανθρώπους διαχρονικά αλλά και κάθε άτομο τόσο στην προσωπική όσο και στην κοινωνική του ζωή.