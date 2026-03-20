Το Γυμνάσιο Αμπελώνα στην Πολιτική Προστασία

Μαθητές του Γυμνασίου Αμπελώνα επισκέφθηκαν το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας στο πλαίσιο του προγράμματος “High School Open Days” με σκοπό την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση σε θέματα Πολιτικής Προστασίας, ώστε να καλλιεργηθεί μια κουλτούρα πρόληψης και άμεσης ανταπόκρισης σε έκτακτες καταστάσεις.

Πιο συγκεκριμένα, τους μαθητές υποδέχθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης παιδείας και ισότητας κ. Σίμος Βασίλειος, η προϊσταμένη κ. Πορίχη Άννα-Ελευθερία και ειδικοί του κέντρου. Οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν στις εγκαταστάσεις του Κέντρου με ξενάγηση και παρουσίαση σχετικά με τις διαδικασίες, τις δράσεις και τις προκλήσεις της Πολιτικής Προστασίας. Μέσα από παραδείγματα, οι μαθητές κατανόησαν πώς να προστατεύονται και να δρουν σε έκτακτες καταστάσεις, όπως φυσικές καταστροφές, πυρκαγιές, πλημμύρες κ.ά.

Το πρόγραμμα στόχευε να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να συμμετέχουν ενεργά στην προστασία των ιδίων και των συμπολιτών τους σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης καθώς και για την αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων σε περιβάλλοντα σχολείου, κατοικίας και κοινότητας.

Οι μαθητές άκουσαν με ενδιαφέρον τους ειδικούς του Κέντρου Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, μέσα από την διάδραση που υπήρχε και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, ενισχύθηκε η αίσθηση της κοινωνικής ευθύνης και της συμμετοχής στην προστασία και ασφάλεια των τοπικών κοινωνιών. Συνοδοί εκπαιδευτικοί της διδακτικής επίσκεψης ήταν οι Δρ. Γεροβασίλη Αγγελική, κ. Μπέης Ιωάννης και κ Σιατραβάνης Αθανάσιος.