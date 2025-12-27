Το Γυμνάσιο Γιάννουλης στη φιλανθρωπική εκδήλωση της Δ.Δ.Ε. Λάρισας

Την Δευτέρα στις 22 Δεκεμβρίου, το Γυμνάσιο Γιάννουλης συμμετείχε με αντιπροσωπεία μαθητών του στην μεγάλη συνάντηση πολλών Σχολείων της Λάρισας στο Κλειστό Γυμναστήριο της Νεάπολης στη Χριστουγεννιάτικη Φιλανθρωπική Εκδήλωση που διοργάνωσε η Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Λάρισας με τη συνεργασία του Δήμου Λαρισαίων, την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, την Αντιδημαρχία Παιδείας και Άθλησης, και το Ε.Α.Κ.

Στόχος της εντυπωσιακής εκδήλωσης η ενδυνάμωση της αλληλεγγύης, του αθλητικού πνεύματος και του εορταστικού χριστουγεννιάτικου κλίματος.

Τα παιδιά ενώθηκαν σε παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια μέσα σε μια χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα χαράς και αισιοδοξίας.

Για την υλοποίηση του στόχου το Γυμνάσιο Γιάννουλης συγκέντρωσε χρήματα τα οποία διέθεσε στο Σύλλογο Αυτισμού Λάρισας. Υπεύθυνη εκπαιδευτικός του Σχολείου η καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής κ. Κατερίνα Βαλδούμα και συνοδοί οι κ.κ. Ασημίνα Μπάφα, Ελένη Μπιώτη, Δήμητρα Μαραγκού, Κατερίνα Τσολακίδου. Το παρόν έδωσαν η διευθύντρια του σχολείου κ. Μαρία Καραμπάτσα και η υποδιευθύντρια κ. Παρασκευή Κωσταδήμα.

Πολλοί μαθητές απόλαυσαν την ωραία αυτή εκδήλωση με τον τίτλο «Παραδοσιακές Μελωδίες και βήματα Αγάπης περιμένοντας τα Χριστούγεννα» .