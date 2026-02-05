Το Γυμνάσιο Λ.Τ. Βερδικούσας στην ελίτ της Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης

To Γυμνάσιο Λ.Τ. Βερδικούσας έλαβε επίσημα τη διαπίστευση Erasmus+ στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης (KA120), μια κορυφαία πιστοποίηση ποιότητας.

Στη σχετική ανακοίνωση της σχολικής μονάδας αναφέρονται τα εξής:

“Με ιδιαίτερη περηφάνια και συγκίνηση, ο Διευθυντής κ. Χρήστος Κατσούρας και ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου Λ.Τ. Βερδικούσας ανακοινώνουν μια σπουδαία διάκριση που αλλάζει τα δεδομένα για τη μαθητική κοινότητα της περιοχής μας.

Το σχολείο μας έλαβε επίσημα τη Διαπίστευση Erasmus+ στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης (KA120), μια κορυφαία πιστοποίηση ποιότητας που απονέμεται σε φορείς με αποδεδειγμένη στρατηγική ευρωπαϊκής ανάπτυξης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Γυμνάσιο Λ.Τ. Βερδικούσας συγκαταλέγεται πλέον στους μόλις 35 φορείς σχολικής εκπαίδευσης σε ολόκληρη την Ελλάδα που κατάφεραν να εξασφαλίσουν αυτή τη διάκριση για τα επόμενα έτη.

Τι σημαίνει η Διαπίστευση Erasmus+ ΚΑ120 για το σχολείο μας:

Η επιτυχία αυτή δεν είναι απλώς ένας τίτλος, αλλά μια έμπρακτη δέσμευση για το μέλλον. Για τα επόμενα χρόνια, το σχολείο μας εξασφαλίζει:

– Εγγυημένη χρηματοδότηση για τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα.

– Ανταλλαγές μαθητών, δίνοντας στα παιδιά μας την ευκαιρία να ταξιδέψουν, να γνωρίσουν νέους πολιτισμούς και να αποκτήσουν πολύτιμες εμπειρίες.

– Επιμορφώσεις εκπαιδευτικών σε καινοτόμες παιδαγωγικές μεθόδους σε χώρες της Ευρώπης.

Δήλωση του Διευθυντή Χρήστου Κατσούρα:

«Για ένα μικρό ορεινό σχολείο σαν το δικό μας, αυτή η επιτυχία είναι κάτι παραπάνω από μια διάκριση. Είναι η υπόσχεση ότι οι μαθητές μας, παρά τη γεωγραφική απομόνωση, θα έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με κάθε παιδί στην Ευρώπη. Καταρρίπτουμε τα σύνορα και ανοίγουμε ένα μεγάλο παράθυρο στον κόσμο. Τα βουνά μας δεν είναι πια εμπόδιο, αλλά η αφετηρία μας για να πετάξουμε ψηλά.»

Με τη Διαπίστευση Erasmus+, το Γυμνάσιο Λ.Τ. Βερδικούσας αποδεικνύει ότι η θέληση για εξέλιξη και η εξωστρέφεια δεν γνωρίζουν υψόμετρο. Ξεκινάμε ένα ταξίδι γνώσης, συνεργασίας και δημιουργίας, με στόχο ένα σχολείο σύγχρονο, ανοιχτό και πραγματικά ευρωπαϊκό.”