Το Γυμνάσιο Λ.Τ. Κοιλάδος διακρίνεται για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Πρόγραμμα «Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

Με την ανώτατη βαθμολογία 100/100 αξιολογήθηκαν οι Λυκειακές Τάξεις του Γυμνασίου Λ.Τ. Κοιλάδας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα EPAS – “Σχολεία-Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου” για το σχολικό έτος 2025-2026 καταγράφοντας μία ακόμη επιτυχή συμμετοχή σε πανελλαδικό επίπεδο. Η διάκριση επιβεβαιώνει τη σταθερή παρουσία του σχολείου στο Πρόγραμμα Ε.P.A.S., αφού για δεύτερη χρονιά οι μαθητές και οι μαθήτριές του επιτυγχάνουν εξαιρετική αξιολόγηση.

Το φετινό αποτέλεσμα δεν αποτελεί μεμονωμένη επιτυχία. Είναι η κατάληξη μίας χρονιάς με δημιουργικές δράσεις και πρωτοβουλίες. Οι μαθητές/τριες υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους εργάστηκαν συστηματικώς, υλοποιώντας δραστηριότητες οι οποίες ανέδειξαν τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σημασία της συμμετοχής των νέων στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού γίγνεσθαι. Με τις δράσεις τους οι μαθητές και οι μαθήτριες ενημερώθηκαν για τα θεμελιώδη δικαιώματά τους, τις δυνατότητες που προσφέρει η ιδιότητα του Ευρωπαίου Πολίτη και ανέπτυξαν δεξιότητες συνεργασίας καλλιεργώντας την έννοια της ενεργού πολιτειότητας.

Η τελική αξιολόγηση με 100/100 αντανακλά την ποιότητα των δράσεων, αλλά και την αποτελεσματική συνεργασία όλων όσοι συμμετείχαν στο Πρόγραμμα. Η συμβολή των Junior Ambassadors και των εκπαιδευτικών τους υπήρξε καθοριστική για την επιτυχή ολοκλήρωση της φετινής προσπάθειας.

Για τις Λυκειακές Τάξεις της Κοιλάδος Λάρισας αυτή η διάκριση αποτελεί εκτός από σημαντική επιβράβευση και μία δέσμευση για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων που ενισχύουν την εξωστρέφεια του σχολείου, την Παιδεία και τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο σύγχρονο, ευρωπαϊκό, δημοκρατικό περιβάλλον. Η Διεύθυνση της σχολικής μονάδος εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά της στους μαθητές, στις μαθήτριες, στις εκπαιδευτικούς και στους συνεργάτες που συνέβαλαν στην επίτευξη της υψηλότερης δυνατής βαθμολογίας στο εν λόγω Πρόγραμμα.