Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Εγκρίθηκε, κατά πλειοψηφία, από το Δημοτικό Συμβούλιο το ψήφισμα της Δημοτικής Αρχής αναφορικά με τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Το ψήφισμα έχει ως εξής:

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων στη σημερινή κατεπείγουσα συνεδρίαση του και αφού έλαβε υπόψη το σχέδιο του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τον δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί γύρω από αυτόν, αποφασίζει τα εξής:

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί ότι ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης κινείται σε γενικές γραμμές προς τη σωστή κατεύθυνση, επιχειρώντας να εκσυγχρονίσει το θεσμικό πλαίσιο, να ενισχύσει τη διαφάνεια, την αποτελεσματική διοίκηση και τη συμμετοχικότητα, καθώς και να βελτιώσει τη σχέση του πολίτη με την τοπική εξουσία.

Αναγνωρίζονται θετικές προβλέψεις όπως:

το τέλος της πολυνομίας που οδηγεί στη γραφειοκρατία,

η καθιέρωση σαφών αρμοδιοτήτων,

η απλούστευση διαδικασιών και η ενίσχυση της ψηφιακής διοίκησης,

τα πιο ξεκάθαρα πλαίσια για οικονομική διαχείριση, έλεγχο δαπανών και διαφάνεια στη λειτουργία των ΟΤΑ.

η προώθηση εργαλείων λογοδοσίας και αξιολόγησης.

2. Παρά τις θετικές προβλέψεις, το Δημοτικό Συμβούλιο διαπιστώνει ότι παραμένουν τα δύο μεγαλύτερα και διαχρονικά προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

– Υποχρηματοδότηση, η οποία περιορίζει τον βαθμό αυτοτέλειας των Δήμων, καθυστερεί αναπτυξιακές παρεμβάσεις και δυσκολεύει την ανταπόκριση σε κοινωνικές και τεχνικές ανάγκες.

– Υποστελέχωση, ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς όπως τεχνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες περιβάλλοντος, καθαριότητα, διοικητικές υπηρεσίες και κοινωνικές δομές. Η έλλειψη προσωπικού υπονομεύει την υλοποίηση των στόχων του Κώδικα, αλλά και των καθημερινών θεσμικών υποχρεώσεων των Δήμων.

3. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλεί την κυβέρνηση:

– να αφουγκραστεί τις πραγματικές αγωνίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως

αυτές εκφράστηκαν και στο τελευταίο συνέδριο της ΚΕΔΕ,

– να προχωρήσει σε συγκεκριμένες και ουσιαστικές απαντήσεις, που θα δίνουν πρακτικές λύσεις στα θέματα χρηματοδότησης, προσωπικού και λειτουργικής αυτοτέλειας,

– να διασφαλίσει ότι κάθε νέα αρμοδιότητα θα συνοδεύεται από αντίστοιχους πόρους και στελέχωση,

– να ενισχύσει τη θεσμική συνεργασία κράτους – Δήμων με σταθερούς, διαφανείς και λειτουργικούς μηχανισμούς διαβούλευσης.

4. Το Δημοτικό Συμβούλιο δηλώνει ότι συστρατεύεται με το διεκδικητικό πλαίσιο της ΚΕΔΕ, όπως αυτό διαμορφώθηκε στο τελευταίο της συνέδριο, θεωρώντας ότι η ενότητα και η κοινή φωνή των Δήμων αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

5. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει τη συμμετοχή του Δήμου στην κινητοποίηση της Τρίτης, 16 Δεκεμβρίου, στην Αθήνα, θεωρώντας ότι η παρουσία όλων των αυτοδιοικητικών φορέων είναι κρίσιμη, για να σταλεί ένα ισχυρό μήνυμα ενότητας και αποφασιστικότητας.

Καλεί όλους τους αιρετούς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να συμμετάσχουν ενεργά στην κινητοποίηση και να στηρίξουν τα κοινά αιτήματα του θεσμού.

6. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει τη σαφή και αδιαπραγμάτευτη διάθεσή του να συνεχίσει τον αγώνα για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων των Δήμων, με στόχο:

– την ενίσχυση της οικονομικής τους αυτοτέλειας,

– τη διασφάλιση επαρκούς στελέχωσης,

– την αποτελεσματική και ουσιαστική εφαρμογή του νέου Κώδικα, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.