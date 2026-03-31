Το διεθνές σεμινάριο Basic Surgical Skills (BSS) στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας συνεχίζει δυναμικά από το 2012 με αυξημένη ευρωπαϊκή συμμετοχή

Με ισχυρή διεθνή παρουσία και αυξανόμενο ενδιαφέρον από την ευρωπαϊκή ιατρική και φοιτητική κοινότητα, πραγματοποιήθηκε και φέτος στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας το σεμινάριο Βασικών Χειρουργικών Δεξιοτήτων (Basic Surgical Skills – BSS), ένας θεσμός που φιλοξενείται σταθερά από το 2012.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Καθηγητή Χειρουργικής και συνεργάτη του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, κ. Δημήτριο Ζαχαρούλη σε συνεργασία με το Royal College of Surgeons of England (RCS), και έχει εκπαιδεύσει και πιστοποιήσει μέχρι σήμερα περισσότερους από 700 νέους και νέες χειρουργούς.

Η φετινή διοργάνωση επιβεβαίωσε τον διεθνή χαρακτήρα του σεμιναρίου, προσελκύοντας συμμετέχοντες από κορυφαία πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων η Βρετανία, η Ιταλία και η Μάλτα. Η πολυπολιτισμική σύνθεση των εκπαιδευομένων ενίσχυσε την ανταλλαγή γνώσης και εμπειριών, δημιουργώντας ένα δυναμικό περιβάλλον μάθησης.

Το BSS εστιάζει στην ουσιαστική εξάσκηση βασικών χειρουργικών τεχνικών μέσα από hands-on εκπαίδευση, με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού και διεθνώς αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών μεθόδων. Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν κρίσιμες δεξιότητες που αποτελούν τη βάση για ασφαλείς και αποτελεσματικές χειρουργικές πρακτικές.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, απονέμεται πιστοποίηση από το Royal College of Surgeons of England, προσδίδοντας σημαντική αξία στην επαγγελματική εξέλιξη των νέων ιατρών.

Η συνεχής φιλοξενία του BSS επιβεβαιώνει τον ρόλο του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας ως ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού πυρήνα στην Κεντρική Ελλάδα, που επενδύει στη γνώση, στη διεθνή συνεργασία και στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς επαγγελματιών υγείας.