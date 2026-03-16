Το ΕΠΑΛ Τυρνάβου κατά της σχολικής βίας

Το ΕΠΑΛ Τυρνάβου έστειλε και φέτος το δικό του μήνυμα κατά του σχολικού εκφοβισμού, με αφορμή την 6η Μαρτίου, που έχει καθιερωθεί ως Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας.

Οι μαθητές του σχολείου συμμετείχαν στην επίσημη εκδήλωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω τηλεδιάσκεψης και είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να εκφράσουν τις απορίες τους, αλλά και να αλληλεπιδράσουν με μαθητές από όλη την Ελλάδα (μετείχαν συνολικά 1.000 σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), στέλνοντας το δικό τους μήνυμα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού.

Οι μαθητές είχαν επίσης την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σχετική παρουσίαση και βίντεο, βασισμένα σε αληθινά περιστατικά, ενώ παράλληλα έγινε ανοιχτή συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς για τις μορφές του bullying, αλλά και τον τρόπο και τα εργαλεία αντιμετώπισής του. Παρουσιάστηκε και ο τρόπος χρήσης της πλατφόρμας «stop-bullying.gov.gr» καθώς και η εφαρμογή «SafeYOUth».

Η ημέρα έκλεισε με βιωματική δράση που οργάνωσε η ψυχολόγος του σχολείου Κωσταρέλη Ελμίνα, η οποία δράση αποσκοπούσε στο να κατανοήσουν οι μαθητές τι είναι λεκτική βία και τον αντίκτυπο που αφήνει στα άτομα που την υφίστανται, αλλά και οι τρόποι πρόληψης και θωράκισης των μαθητών απέναντι σε αυτή. Πεποίθηση της Ομάδας Δράσης, είναι ότι το ΕΠΑΛ Τυρνάβου πρέπει να αποτελεί ένα σχολείο υποστηρικτικό και συμπεριληπτικό και όλες οι προσπάθειες να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση.

Την οργάνωση των δράσεων ανέλαβε η συντονίστρια της ομάδας και Σύμβουλος Σχολικής Ζωής, Μπακαλούλη Ευαγγελία και τα μέλη της ομάδας, Κωσταρέλη Ελμίνα, ψυχολόγος, οι εκπαιδευτικοί του Τμήματος Ένταξης, Νταβαρούκα Ελένη και Δήμζα Δέσποινα, η Πλιάκα Ζωή ΕΒΠ, ο υποδιευθυντής Σακατζής Δημήτρης και ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής, Υψηλός Κωνσταντίνος.