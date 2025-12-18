Το ΕΠΑΛ Τυρνάβου σε συνεργασία με το Make-A-Wish

Το ΕΠΑΛ Τυρνάβου, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς, πραγματοποίησε μια ξεχωριστή δράση στήριξης του Οργανισμού «Make-A-Wish» (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδας), με στόχο να συμβάλει στην πραγματοποίηση ευχών παιδιών, που δίνουν καθημερινά τη δική τους μάχη με σοβαρές ασθένειες. Η δράση είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος “Αστέρι της Ευχής”.

Η εθελόντρια του Make-A-Wish Λάρισας, Βίκυ Διαμαντή έκανε μια εξαιρετική παρουσίαση για το έργο του Οργανισμού και στη συνέχεια συνομίλησε με μαθητές του ΕΠΑΛ Τυρνάβου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν την αξία της προσφοράς και της αλληλεγγύης και να συμμετάσχουν ενεργά σε μια προσπάθεια, που φέρνει χαμόγελα κι ελπίδα σε παιδιά που το έχουν ανάγκη.

Το Σχολείο ευελπιστεί με τη βοήθεια των μαθητών, να διαθέσει τα αστέρια της Ευχής που παρήγγειλε και να βάλει κι αυτό, το λιθαράκι του στην πραγματοποίηση ευχών παιδιών. Η προθυμία όλων να συμβάλουν σε αυτό τον σκοπό αποτελεί μια ισχυρή υπενθύμιση ότι η αγάπη και η αλληλεγγύη μπορούν να κάνουν τη διαφορά.