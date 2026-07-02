Το ΕΠΑΛ Τυρνάβου τίμησε δύο εκπαιδευτικούς που βγαίνουν στη σύνταξη

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του ΕΠΑΛ Τυρνάβου τίμησε δύο εκλεκτούς εκπαιδευτικούς, που ολοκλήρωσαν μια σημαντική διαδρομή στην εκπαίδευση και αφήνουν πίσω τους ένα πολύτιμο έργο.

Ο Λάζαρος Μακαριάδης, ως καθηγητής ψυκτικός, μετέδωσε στους μαθητές, όχι μόνο τεχνικές γνώσεις και επαγγελματικές δεξιότητες, αλλά και την αγάπη για τη δημιουργία, την υπευθυνότητα και τη συνεχή εξέλιξη. Με την εμπειρία, την υπομονή και το ήθος του συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση πολλών, νέων επαγγελματιών.

Η Φανή Χατζημπάρμπα, από τον Τύρναβο, ως καθηγήτρια Οικονομικών, δίδαξε στους μαθητές τη σημασία της οργάνωσης, της ορθής διαχείρισης και της οικονομικής σκέψης. Με συνέπεια, αφοσίωση κι ενδιαφέρον για κάθε μαθητή, αποτέλεσε πρότυπο εκπαιδευτικού και ανθρώπου. Και οι δύο εκπαιδευτικοί υπηρέτησαν το ΕΠΑΛ Τυρνάβου με επαγγελματισμό, αίσθημα ευθύνης και αγάπη για το λειτούργημά τους. Το αποτύπωμά τους θα παραμείνει ζωντανό στις αίθουσες διδασκαλίας, στους συναδέλφους και κυρίως, στις καρδιές των μαθητών τους.

Ένας όμορφος κύκλος έκλεισε κι ένας νέος κύκλος ανοίγει και για τους δύο. Ο Σύλλογος Διδασκόντων εύχεται να ζήσουν τη συνταξιοδότηση με υγεία, αγάπη και αμέτρητες στιγμές χαράς. Καλή αρχή στο νέο τους ταξίδι!