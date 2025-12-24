Το Επιμελητήριο Λάρισας κοντά στα παιδιά της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας Χρήστος Γιακουβής επισκέφθηκε σήμερα το πρωί την παιδιατρική κλινική του Κουτλιμπάνειου και Τριανταφύλλειου Νοσοκομείου της πόλης μας και προσέφερε συμβολικά δώρα στα παιδιά που νοσηλεύονται στην κλινική του Νοσοκομείου. O Πρόεδρος είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει ευχές με τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Γρηγόρη Βλαχάκη, τη Διευθύντρια της παιδιατρικής Σοφία Αλευρά καθώς και το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, υπογραμμίζοντας το σπουδαίο έργο και τη μεγάλη προσφορά τους στην τοπική κοινωνία.

Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορταστικού κλίματος των Χριστουγέννων και είχε ως στόχο να προφέρει χαρά και ζεστό μήνυμα συμπαράστασης στους μικρούς μας φίλους και στις οικογένειές τους.

Ο Πρόεδρος συνομίλησε με τους μικρούς νοσηλευόμενους ασθενείς και τους ευχήθηκε ταχεία ανάρρωση, υγεία και πολλά χαμόγελα. «Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε, τούτες τις γιορτινές ημέρες. Το χαμόγελό των παιδιών είναι το πιο πολύτιμο δώρο για όλους μας. Η φροντίδα τους αποτελεί προτεραιότητα και θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στις ανάγκες της κοινωνίας»

Το Επιμελητήριο Λάρισας ευχαριστεί τη Διοίκηση και το προσωπικό της παιδιατρικής κλινικής για τη συνάντηση αυτή και τη συνεργασία και εύχεται σε όλους, μικρούς και μεγάλους, ΥΓΕΙΑ και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ