Το Επιμελητήριο Λάρισας στη Διεθνή Έκθεση Ecomondo στο Ρίμινι της Ιταλίας

Στη Διεθνή Εκθεση Ecomondo στο Ρίμινι της Ιταλίας μετείχε το Επιμελητήριο Λάρισας.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει:

”Ο Φορέας μας συμμετείχε με επιτυχία στην Επιχειρηματική Αποστολή στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Ecomondo, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ρίμινι της Ιταλίας από τις 5 έως τις 8 Νοεμβρίου 2025 και αποτελεί σημείο αναφοράς για την κυκλική οικονομία και τις βιώσιμες τεχνολογίες.

Η αποστολή είχε ως στόχο την προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Λάρισας, την ενίσχυση συνεργασιών με διεθνείς φορείς και την ενημέρωση για τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς της πράσινης οικονομίας, της κυκλικής ανάπτυξης και της διαχείρισης περιβάλλοντος.

Την αποστολή συνόδευε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωστρέφειας του Επιμελητηρίου Λάρισας Θωμάς Μπακούρας, ο οποίος είχε σειρά επαφών με εκπροσώπους επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών από όλη την Ευρώπη.

Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Λάρισας στην Ecomondo εντάσσεται στη στρατηγική του Επιμελητηρίου για τη στήριξη των εξωστρεφών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και την ενίσχυση της παρουσίας των Λαρισαϊκών επιχειρήσεων σε διεθνές επίπεδο. Η πράσινη μετάβαση δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντική αναγκαιότητα αλλά και σημαντική επιχειρηματική ευκαιρία. Μέσα από τέτοιες δράσεις δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να δικτυωθούν, να ενημερωθούν και να αναπτυχθούν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Η παρουσία των επιχειρήσεων ανέδειξε το ενδιαφέρον και τις δυνατότητες της επιχειρηματικής κοινότητας της Λάρισας να συμβάλει ενεργά στην πράσινη ανάπτυξη και την καινοτομία.

Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην επιχειρηματική αποστολή είναι:

· ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΑΕ

· ΑΦΟΙ ΣΟΥΡΛΑ ΑΤΕΒΕ

· ITALMETANO HELLAS AE

· ΤΑΚΟΥΔΗΣ ΑΕ

· N. NOULAS & SON P.C.

· HORIZON CONSTRUCTIONS P.C.

· METALCOM”