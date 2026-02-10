Το Επιμελητήριο Λάρισας στη μεγαλύτερη έκθεση Τροφίμων στη Μέση Ανατολή

Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι “έξι (6) λαρισαϊκές επιχειρήσεις τροφίμων με την οικονομική συνδρομή του Επιμελητηρίου Λάρισας και της Περιφέρειας Θεσσαλίας πρωταγωνίστησαν για ακόμα μια χρονιά στη Gulfood 2026, τη μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών στη Μέση Ανατολή, που φιλοξένησε φέτος περισσότερους από 7.500 εκθέτες και 200.000 επισκέπτες

Η Ελλάδα εν γένει, με μία δυναμική παρουσία, αναδείχθηκε σε έναν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της Gulfood 2026. Σε ένα εθνικό περίπτερο 1.000 τ.μ. το οποίο αποτέλεσε πόλο έλξης για τους χιλιάδες επισκέπτες, 75 κορυφαίοι Έλληνες εξαγωγείς (μεταξύ των οποίων και οι 6 Λαρισαίοι μέλη του Επιμελητηρίου μας) παρουσίασαν τα πλέον ανταγωνιστικά προϊόντα της ελληνικής παραγωγή

Η ανταπόκριση ήταν πρωτοφανής:

13.000+ επιχειρηματικές συναντήσεις ( B 2 B ): Οι Έλληνες εκθέτες ήρθαν σε επαφή με αγοραστές από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Οι Έλληνες εκθέτες ήρθαν σε επαφή με αγοραστές από κάθε γωνιά του πλανήτη. Πρόσβαση σε 2 δισ. καταναλωτές: Η Gulfood αποτελεί την πύλη εισόδου για τις αναπτυσσόμενες αγορές της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Νότιας Ασίας.

Η Gulfood αποτελεί την πύλη εισόδου για τις αναπτυσσόμενες αγορές της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Νότιας Ασίας. 31 Χρόνια Αδιάλειπτης Παρουσίας: Μια στρατηγική σχέση που φέτος κατέγραψε επιδόσεις-ορόσημο.

Τη λαρισαϊκή αποστολή τίμησε με την παρουσία του ο Πρέσβης της Ελλάδας στα Η.Α.Ε., κ. Στυλιανός Γαβριήλ, συνοδευόμενος από τον Επικεφαλής του Οικονομικού και Εμπορικού Γραφείου, κ. Θεόδωρο Ξυπολιά, υπογραμμίζοντας τη σημασία των οικονομικών δεσμών των δύο χωρών και σημειώνοντας ότι η εντυπωσιακή ελληνική παρουσία στην GULFOOD 2026 δεν είναι συγκυριακή, αλλά αποτελεί το επιστέγασμα μιας συνεχούς, συστηματικής και επίμονης δουλειάς που επιτελείται τα τελευταία χρόνια. Ο Έλληνας πρέσβης και ο εμπορικός ακόλουθος συνοδευόμενοι από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λάρισας Χρήστο Γιακουβή επισκέφθηκαν ένα προς ένα τα περίπτερα των λαρισαϊκών επιχειρήσεων και oι Λαρισαίoι επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν λεπτομερώς τα προϊόντα τους.

Την Τετάρτη 28-1-2026 ακολούθησε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου του Επιμελητηρίου και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλίας με τον Ελληνα Πρέσβη στα γραφεία της ελληνικής πρεσβείας στο Αμπού Ντάμπι , όπου συζητήθηκαν οι προοπτικές προώθησης των προϊόντων μας στην εν λόγω αγορά καθώς και η διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής λαρισαϊκών επιχειρήσεων στα ΗΑΕ τον Απρίλιο του 2026.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η οικονομία των ΗΑΕ είναι η 5η σημαντικότερη στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής.

Στρατηγικό στόχο της χώρας αποτελεί η διαφοροποίηση της οικονομίας και η απεξάρτησή της από τον πετρελαϊκό τομέα αλλά και η καθιέρωσή της ως περιφερειακό και παγκόσμιο κέντρο εμπορίου, μεταφορών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών

Τα ΗΑΕ διαθέτουν επίσης ένα από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν εισοδήματα, ενώ θεωρούνται πύλη σε αγορές μεγαλύτερες του 1δις. καταναλωτών περιλαμβάνοντας αυτές της Μέσης Ανατολής, Ν. Ασίας, βορείου και ανατολικής Αφρικής.

Με την εγχώρια παραγωγή να καλύπτει ένα πολύ μικρό ποσοστό της κατανάλωσης, τα ΗΑΕ εξαρτώνται κατά 80% από τις εισαγωγές τροφίμων, με κύριους εισαγωγείς την Ευρώπη και την Ασία.

Οι τοπικές επιχειρήσεις μέλη μας που έλαβαν μέρος στην έκθεση είναι οι κάτωθι:

FARMHOUSE SA ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΖΑΦΕΤΤΑΣ ΑΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΛΒΑΚ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΟΝΣΕΡΒΟΠΟΙΪΑΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΑ ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ ΙΚΕ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΩΝ ΕΛΑΙΩΝ INTERCOMM FOODS SA ΧΩΤΟΣΑ.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ

Τον φορέα μας εκπροσώπησε στην έκθεση ο Πρόεδρος Χρήστος Γιακουβής και η Διοικητική Προϊσταμένη Κατερίνα Τσολάκη”.