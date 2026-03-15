Το Εργατικό Κέντρο Λάρισας για το αντιπολεμικό συλλαλητήριο

Με ανακοίνωση που εξέδωσε το Εργατικό Κέντρο Λάρισας αναφέρεται στη συγκέντρωση του κόσμου στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Μαρτίου στην Κεντρική Πλατεία.

Αναλυτικά:

«Το Σάββατο 14 Μάρτη, από την κεντρική πλατεία εργαζόμενοι και άνθρωποι κάθε ηλικίας μέσα από τα σωματεία και τους φορείς τους διατράνωσαν ότι δεν θα δεχτούν να πληρώσουν τις συνέπειες της εγκληματικής πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ η οποία σε συνέχεια των προηγούμενων κλιμακώνει την εμπλοκή της χώρας στους επικίνδυνους πολεμικούς σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών.

Το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο για μία ακόμα φορά : «Nα ξεκουμπιστούν οι αμερικανοΝΑΤΟικές βάσεις από την Λάρισα, την Θεσσαλία και όλη τη χώρα, να απεμπλακεί η Ελλάδα από το ιμπεριαλιστικό σφαγείο.

Την ίδια μέρα που ο πρωθυπουργός του “πολέμου και της εμπλοκής” βρισκόταν στη Λάρισα στα πλαίσια συνεδρίου του κόμματος του, τα σωματεία και οι φορείς διατράνωσαν ότι η κυβέρνηση δεν έχει καμιά νομιμοποίηση, να στηρίζει τη σφαγή άλλων λαών και να σέρνει και τον ίδιο στον όλεθρο για τα συμφέροντα και τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων.

Έξω η Ελλάδα από την σφαγή!

Αυτό το μήνυμα στάλθηκε και μπροστά από την πύλη της 1η Στρατιάς όπου βρίσκεται το ευρωενωσιακό στρατηγείο που αξιοποιείται ως Κέντρο Συντονισμού της επιχείρησης «Aspides» της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας, συντονιζόμαστε κι οργανώνουμε την πάλη μας με την σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Μαρτη, στις 7μ.μ. στην ισόγεια αίθουσα του Εργατικού Κέντρου ενάντια στην πολεμική εμπλοκή.»