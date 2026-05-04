Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο … “συνεδρίασε” στη Νίκαια

Μια εντυπωσιακή μαθητική εκδήλωση διοργανώθηκε με πρωτοβουλία του ΓΕΛ Νίκαιας στο Πολιτιστικό Κέντρο της Νίκαιας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Σχολεία πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» οι παιδαγωγικές ομάδες υλοποίησης του προγράμματος 4 σχολείων, του ΓΕΛ Νίκαιας, του 4ου ΓΕΛ Λάρισας, του 2ου ΓΕΛ Κοζάνης και του ΓΕΛ Βελβεντού συμμετείχαν σε προσομοίωση συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εκδήλωση την οποία στήριξαν έμπρακτα ο Δήμος Κιλελέρ και ιδιαίτερα ο Δήμαρχος Αθανάσιος Νασιακόπουλος, που από την αρχή αγκάλιασε το πρόγραμμα με θέρμη και ενδιαφέρον, το Europe Direct της Περιφέρειας Θεσσαλίας καθώς και επιχειρήσεις της Νίκαιας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Κιλελέρ Αθανάσιος Νασακόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Βασίλης Σίμος, η Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Κιλελέρ Σέβη Λαδοπούλου- Χατζητζομπάνη, ο Πρόεδρος της ΤΚ Νίκαιας Γιώργος Ψαρούλης και οι εκπρόσωποι του Europe Direct.

Οι μαθητές των 4 σχολείων χωρίστηκαν σε επιτροπές αντίστοιχες εκείνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συζήτησαν, επεξεργάστηκαν και διαμόρφωσαν προτάσεις τις οποίες έθεσαν στη συνέχεια στην κρίση των υπολοίπων «μελών» του «Κοινοβουλίου», τα οποία τις υπερψήφισαν ή τις καταψήφισαν κατά περίπτωση εφαρμόζοντας ένα καινοτόμο σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω QR code, που υιοθέτησε η διοργανώτρια ομάδα του ΓΕΛ Νίκαιας.

Η συγκεκριμένη δράση δεν αποτέλεσε απλώς μια σχολική δραστηριότητα. Ήταν το αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας, δημιουργικής σκέψης και ουσιαστικής συνεργασίας των μαθητών που εργάστηκαν για εβδομάδες για την επίτευξη ενός άρτιου αποτελέσματος.

Στην ομάδα του ΓΕΛ Νίκαιας, που καθοδήγησε η εκπαιδευτικός Αποστολία Χατζηνικολούλη με τη συνεργασία των εκπαιδευτικών Γιώτας Βαδόλα και Έλσας Μελιοπούλου, συμμετείχαν οι μαθητές Άγγελος Μπλιάτσιος, Γιάννης Νάστος Ζωή Παπαθανασίου, Ιωάννα Παπαδημητρίου, Μάρκος Βλιώρας, Στέφανος Νικολακούλης, Νεφέλη Αναστασοπούλου, Όλγα Κουτσιαυτούλη, Δέσποινα Γιωτάκη, Βίβιαν Καραλαριώτου και Νίκος Γκίνος.

Στην εκδήλωση που είχε πολύμορφα παιδευτικό χαρακτήρα παρέστησαν επίσης ομάδες μαθητών των σχολείων της Νίκαιας με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών του.