Το Θεσσαλικό Θέατρο αποχαιρετά τον Ανδρέα Μπέλλη

Με βαθιά θλίψη το Θεσσαλικό Θέατρο αποχαιρετά τον σπουδαίο καλλιτέχνη Ανδρέα Μπέλλη, που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του ως διευθυντής φωτογραφίας στον ελληνικό κινηματογράφο. Παράλληλα, εργάστηκε ως σχεδιαστής φωτισμών με θεατρικά σχήματα, μουσικές σκηνές, χοροθέατρα, κρατικές και δημοτικές σκηνές, ενώ ανέλαβε φωτισμούς σε εκδηλώσεις,τελετές του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και επιδείξεις μόδας.

Με το Θεσσαλικό Θέατρο συνεργάστηκε στην παράσταση «Το Καφενείο» του Κάρλο Γκολντόνι το 1984 σε σκηνοθεσία του αείμνηστου Βασίλη Παπαβασιλείου και σκηνικά – κοστούμια Γιώργου Ζιάκα. Μια παράσταση, η οποία ξεχωρίζει στην ιστορία του Θεσσαλικού Θεάτρου, καθώς απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, αγαπήθηκε από το κοινό και θεωρήθηκε τομή στην μέχρι τότε πορεία του.

“Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Θα τον θυμόμαστε πάντα με σεβασμό και αγάπη”, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.