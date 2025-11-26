Το Θεσσαλικό Θέατρο αποχαιρετά τον Θωμά Μπεχλιβάνη

Το Θεσσαλικό Θέατρο με βαθιά θλίψη αποχαιρετά τον διακεκριμένο φιλόλογο και σημαντικό πνευματικό άνθρωπο της Λάρισας Θωμά Μπεχλιβάνη.

Γνωστός για την αγάπη του για τις Τέχνες και τα Γράμματα δίδαξε Ιστορία του Αρχαίου Δράματος στα σεμινάρια του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. – «Θεσσαλικό Θέατρο» το 1990 και το 1991. Επίσης διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Θεσσαλικού Θεάτρου από το 2014 έως το 2018 καθώς και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. από το 2019 έως το 2020.

Ο Θωμάς Μπεχλιβάνης γεννήθηκε στον Πλατύκαμπο της Λάρισας το 1954. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και από το 1979 υπηρέτησε στη Μέση Εκπαίδευση. Το 2007 έγινε Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων στο Ν. Καρδίτσας και από τον Νοέμβρη του 2010 Προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε. της Περιφερειακής Διεύθυνσης Θεσσαλίας, μέχρι τον Ιούνιο του 2014, οπότε και αφυπηρέτησε.

Υπήρξε μέλος της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών για τη Γλώσσα, υπό την εποπτεία του καθηγητή Χρήστου Τσολάκη, και μέλος της συγγραφικής ομάδας του βιβλίου «Θεματικοί κύκλοι για το Λύκειο». Ήταν διδάκτωρ της Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Θέμα της διδακτορικής του διατριβής: «Ο “θάνατος” στο έργο του Οδυσσέα Ελύτη». Δίδαξε «Νεοελληνική και Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία», «Ποίηση και Θέατρο» και «Μουσειακή εκπαίδευση» στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής και Ακαδημαϊκής Αναβάθμισης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Από το 1994 μέχρι το 2014 συμμετείχε σε όλες τις μορφές Επιμόρφωσης του ΠΕΚ Λάρισας και του Υπουργείου Παιδείας, ενώ τα θέματα της επιμορφωτικής του δράσης επικεντρώνονταν στη διδακτική των φιλολογικών μαθημάτων, στις νέες μεθόδους διδασκαλίας και στα νέα βιβλία, στα νέα Προγράμματα Σπουδών, στη χρήση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία, στην αξιολόγηση του μαθητή και του εκπαιδευτικού έργου, στο «προφίλ» του σύγχρονου εκπαιδευτικού, στη διαχείριση προβλημάτων στην τάξη κτλ.

Η «οικογένεια» του Θεσσαλικού Θεάτρου εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.