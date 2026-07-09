Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας πραγματοποίησε την καθιερωμένη καλοκαιρινή εθελοντική αιμοδοσία

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας πραγματοποίησε και φέτος την καθιερωμένη καλοκαιρινή εθελοντική αιμοδοσία, ανανεώνοντας τη δέσμευσή του στην έμπρακτη στήριξη της κοινωνίας και στην προώθηση της εθελοντικής προσφοράς αίματος.

Η δράση υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της Υπηρεσίας Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας. Εργαζόμενοι, γιατροί, συνεργάτες και επισκέπτες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα, συμβάλλοντας στην ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες παραμένουν αυξημένες.

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μια απλή πράξη προσφοράς, με ανεκτίμητη αξία για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από αίμα. Για το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και τους ανθρώπους του, η συγκεκριμένη δράση αποτελεί έναν διαχρονικό θεσμό εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, που εκφράζει στην πράξη τις αξίες της αλληλεγγύης, της προσφοράς και της κοινωνικής ευαισθησίας.

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετείχαν και στήριξαν τη φετινή αιμοδοσία, συμβάλλοντας σε μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, η προσφορά είναι στο αίμα μας.

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