Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας στο Run for Autism Larissa 2026: Για 4η χρονιά, δυναμική παρουσία με ισχυρό κοινωνικό μήνυμα

Για 4η συνεχόμενη χρονιά, το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας συμμετείχε στο Run for Autism Larissa 2026, μια διοργάνωση που μετέτρεψε τη Λάρισα σε μια μεγάλη γιορτή αθλητισμού και κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Ως Υποστηρικτής Υγείας, και με ενεργή συμμετοχή εργαζομένων και ιατρών στον αγώνα των 5 χλμ, αποτέλεσε μέρος μιας μεγάλης κοινότητας που έτρεξε για έναν κοινό σκοπό: έναν κόσμο πιο ανοιχτό για όλους.

Στο αγωνιστικό σκέλος, ο Παναγιώτης Χριστοφόρου ξεχώρισε για ακόμη μία χρονιά, τερματίζοντας πρώτος από την ομάδα του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική παρουσία της.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας στην υγειονομική κάλυψη της διοργάνωσης, με ασθενοφόρο και εξειδικευμένο προσωπικό σε συνεχή ετοιμότητα. Οι Καρδιολόγοι Μελίνα Νταλαπάσχα, Διευθύντρια και Πρόδρομος Ρηγαλίδης, Επιμελητής της Α΄ Καρδιολογικής Κλινικής του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, βρέθηκαν στον χώρο του αγώνα, προσφέροντας ιατρικές υπηρεσίες σε συμμετέχοντες που το χρειάστηκαν, συμβάλλοντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή.

Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη δύναμη της συμμετοχής, φέρνοντας κοντά χιλιάδες πολίτες με έναν κοινό στόχο: μια κοινωνία πιο ανοιχτή, πιο συνειδητοποιημένη και πιο ανθρώπινη. Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές για την άρτια υλοποίηση της διοργάνωσης, στους εργαζόμενους και συνεργάτες του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας που συμμετείχαν με ενθουσιασμό στην ομάδα μας, αλλά και στους περίπου 3.000 συμμετέχοντες που με την παρουσία τους μετέτρεψαν τον αγώνα σε μια πραγματική γιορτή κοινωνικής ευαισθητοποίησης.

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας παραμένει σταθερά δίπλα στην κοινωνία, στηρίζοντας δράσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο που ενώνουν τους ανθρώπους.